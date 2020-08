Sportfreunde Wanne gegen SG Herne 70 an der Wilhelmstraße in Wanne-Eickel – so beginnt die Fußballsaison 2020/21 in der Bezirksliga 10.

Der Spielplan ist da – auf die Fußballer der SF Wanne und die SG Herne 70 warten in Staffel 10 viele Fahrten nach Bochum und ein Derby zum Start.

Herne / Wanne-Eickel Sportfreunde Wanne gegen SG Herne 70 – mit dem innerstädtischen Vergleich zwischen Herne und Wanne-Eickel beginnt also am 6. September die Fußballsaison 2020 in der Bezirksliga-Staffel 10.

Das Auftaktprogramm der Siebziger hat es dabei in sich: Das Team von Carsten Eversberg trifft nach dem Derby zum Auftakt auf drei Aufstiegskandidaten: Zunächst kommt mit Weitmar 45 der Fünfte des Vorjahres an die Vödestraße, dann geht es zum TuS Heven – der Vorjahresdritte aus Witten hat seine Ambitionen mit einigen hochkarätigen Verstärkungen klargestellt.

Ein Derby und drei Kracher: Viel schwerer als Herne 70 kann man nicht starten

Und an Spieltag vier kommt der FC Altenbochum nach Herne, die waren letzte Saison Nummer vier. Gemessen an der Vorjahrestabelle kann es zum Start kaum dicker kommen für die SG 70, die beiden Tabellenersten Welper und Wattenscheid spielen ja nun in der Landesliga.

Weiter geht es für die SG Herne 70 danach mit einem Duell gegen Aufsteiger VfB Annen, der VfB ist das dritte Team aus Witten neben SV Bommern und Heven. Komplettiert wird die Staffel vom TuS Hattingen sowie den Teams aus Herne und Wanne-Eickel, der Rest der Mannschaften kommt aus Bochum. Vier der 16 Mannschaften steigen ab, nur der Meister auf.

Die ersten Gegner der Sportfreunde Wanne heißen: Herne 70, dann geht es zu Phönix Bochum (13. September), dann kommt Aufsteiger Union Bo-Bergen, bevor es eine Woche später zum TuS Hattingen geht.

Auch am vierten Advent wird noch gespielt, an Ostern nicht

Nummer 14 der insgesamt 30 Spieltage ist der letzte vor der Winterpause: Die SF Wanne empfangen am vierten Advent den SV Bommern und Herne 70 spielt bei Adler Riemke.

Weiter geht es mit dem Hinrundenabschluss am 28. Februar: Herne 70 gegen TuS Kaltehardt und VfB Günnigfeld gegen Sportfreunde Wanne.

Die umgekehrten Paarungen gibt es dann am letzten Spieltag, dem 20. Juni – solange die Saison nach Plan verläuft. Sollte sich die Corona-Pandemie allerdings wieder verschärfen, ist der Fußballverband allerdings auf einen erneuten Abbruch vorbereitet und hat bereits vorher bekanntgegeben ob und wie die Saison dann gewertet würde.

Der erste Spieltag der Bezirksliga 10 im Überblick:

TuS Harpen - TuS Hattingen

FC Altenbochum - CSV SF Linden

TuS Kaltehardt - SV Phönix Bochum

DJK Adler Riemke - SC Union BO-Bergen

VfB Annen - CF Kurdistan Bochum

SC Weitmar 45 - VfB Günnigfeld

SF Wanne - SG Herne 70

Der komplette Spielplan auf fussball.de

Mehr Nachrichten aus dem Sport in Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier