Basketballerinnen des HTC II unterliegen TSV Hagen

Regionalliga Damen: TSV Hagen - Herner TC II 69:60 (33:34). Die Basketballerinnen des HTC II wollten als Team an die Leistung in der vorherigen Woche anknüpfen. Im ersten Viertel der Regionalliga-Partie gegen den TSV Hagen gelang das durch aggressive Defense und zunächst auch durch gute Ideen unterm gegnerischen Brett.

Im zweiten Viertel wurde die Defense der Hagener zunehmend aggressiver und Herne fand vorne keine guten Antworten mehr. Trotzdem konnte Herne den knappen 34:33-Vorsprung in die Halbzeit retten. Nach der Pause jedoch entwickelte sich eine spannende Partie, die die erfahreneren Hagenerinnen am Ende für sich entschieden. Im neuen Jahr möchte das Team wieder angreifen und so den vierten Platz in der Liga weiter verteidigen.

Viertel: 11:20; 22:14; 23:18; 13:8

HTC II: Polleros (22), Lopinska (17), Zolper (12), Wüllrich (3), Jendrian (3), Groll (2), Schmidt (2), Gallinat, Wilke, Schechinger.

Landesliga Damen: BG Dorsten - Herner TC III 25:69 (12:35). Am Nikolaustag reiste der Landesliga-

Tabellenführer HTC III zum Spitzenspiel nach Dorsten. Mit dabei war wieder Kapitänin Nadine Hauwe, die erneut zeigte, wie wichtig sie für das Team ist. „Wir haben uns auf ein intensives Spiel mit viel Kampf eingestellt“, so Coach Bilal Mohandis. In den ersten zehn Minuten waren die Gäste aus Herne das dominantere Team. Mit 19:5 gelang dem HTC ein Traumstart. Herne überzeugte aber auch im weiteren Verlauf durch eine gut organisierte Verteidigung und mit viel Tempo nach vorne. BG Dorsten wurde so in jedem Viertel unter zehn Punkten gehalten. Wie am Fließband erspielte sich das Herner Team durch Traumpässe gute Korbaktionen und zerlegte dabei die Zonenverteidigung der Hausherrinnen regelmäßig in ihre Einzelteile.

Viertel: 4:19, 8:16, 9:19, 4:15

HTC III: Hauwe (18), Zerbe (14), L-F. Schulte-Göcking (14), Wüllrich (5), Reich (5), Jendrian (4), L-M. Schulte-Göcking (4), L. Oleyniczak (2), Wilke (3), M. Oleyniczak, Heßke.