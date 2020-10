Hombrucher SV II – DSC Wanne-Eickel 3:1 (0:0). Die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel wartet in der Westfalenliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn.

Bei der zweiten Mannschaft des Hombrucher SV gab es für das Team von Serkan Besli eine 1:3-Pleite. „Im Grunde haben es die Jungs wieder sehr gut gemacht. Wir waren absolut im Spiel, belohnen uns aber für die guten Auftritte nicht“, ärgerte sich der DSC-Coach.

DSC Wanne-Eickel und Hombruch II liefern ein Duell auf Augenhöhe

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Hombruch hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, doch der DSC stand in der Defensive sehr kompakt und gestattete den Gastgebern keine richtige Torchance in den ersten 45 Minuten.

Richtig Fahrt nahm das Spiel dann nach dem Seitenwechsel auf. Nach einer Unachtsamkeit in der Defensive stand Eren Albayrak am linken Strafraumeck völlig frei und schob den Ball mit der Innenseite zur 1:0-Führung für die Gastgeber ins lange Eck.

Turgay Isik trifft für Wanne zum Ausgleich

Doch die Wanner ließen sich von diesem Rückstand nicht entmutigen. Der kurz vorher eingewechselte Turgay Isik erzielte in der 76. Minute den Ausgleich. Nach einem schönen Pass von Onur Koymali dribbelte Isik noch einen Gegenspieler aus und vollendete dann souverän ins linke Eck.

„Das war wirklich eine tolle Reaktion meiner Mannschaft. Wir haben nach dem Gegentor sofort das Heft in die Hand genommen. Der Ausgleich war dann völlig verdient“, so Serkan Besli.

Bei den weiteren Gegentreffern zu unkonzentriert

Doch direkt im Gegenzug machte Hombruch das 2:1 und eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit dann auch noch das 3:1. „Das darf uns einfach nicht passieren. Da waren wir zu unkonzentriert“, schüttelte der DSC-Coach mit dem Kopf.

Tore: 1:0 (62.), 1:1 Isik (74.), 2:1 (76.), 3:1 (89.).

DSC: Happe; Anobian, Brüggemann, Koymali, Satici (87. Schliwinski) – Demir, Uzunbas (83. Djalo), Merhi, Dzinic, Besic (62. Isik) – Lewkowski (55. Ibrahim).

