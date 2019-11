Herne. Am Tag des Ruhrgebietsderbys gibt der Herner EV bekannt: der Vertrag mit Cheftrainer Danny Albrecht ist um zwei Jahre verlängert worden.

Albrecht unterschreibt für zwei weitere Jahre beim Herner EV

Geschäftsführer Jürgen Schuberts Begründung in der Mitteilung des Eishockey-Oberligisten am Morgen vor dem Nachbarschaftsduell bei den Moskitos Essen (Freitag 20 Uhr): „Das Arbeiten mit Danny macht großen Spaß und ist sehr angenehm. Wir haben die gleichen Vorstellungen von dem, wie es in der Zukunft hier weiterlaufen soll. Aus diesem Grund sind wir uns auch sehr schnell einig geworden.“

„Nur eine logische Konsequenz“

Die Vertragsverlängerung sei „nur eine logische Konsequenz aus der guten sportlichen Entwicklung der vergangenen anderthalb Jahre“.

Danny Albrecht hatte im vergangenen Jahr nach der Erkrankung von Herbert Hohenberger, kurz vor dem Start der Saison 2018/2019, das Traineramt bei den Grün-Weiß-Roten übernommen.

Vertrag läuft nun bis 2022

In der abgelaufenen Saison erreichte Albrecht mit dem Herner EV dann sensationell das Halbfinale der Playoffs.

Albrechts Vertrag läuft nun bis zum Jahr 2022. Der Trainer selbst erklärt: „Ich bin dankbar dafür, dass der HEV mir die Chance gegeben hat, als noch junger Trainer diese Mannschaft zu übernehmen. Wir gehen den Weg nun gemeinsam weiter und wollen uns von Tag zu Tag ein bisschen verbessern und weiterentwickeln. Und zwar immer weiter nach vorne.“

Kurz und bündig war Danny Albrechts allererster Kommentar nach der Bekanntgabe der Verlängerung ausgefallen: „Ick freu mir.“