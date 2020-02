Die A-Jugend des DSC Wanne-Eickel hat ein „Glücksspiel“ gewonnen, zieht mit einem 2:1 in Brünninghausen in Runde drei des Westfalenpokals ein.

A-Jugend-Westfalenpokal: FC Brünninghausen – DSC Wanne-Eickel 1:1 (1:0). Der DSC Wanne-Eickel ist mit einem 2:1-Erfolg beim FC Brünninghausen in die dritte Runde des Westfalenpokals eingezogen.

„Ich war der Meinung, dass die Partie nicht hätte angepfiffen werden dürfen. Es war einfach ein Glücksspiel“, sagte DSC-Coach Serkan Besli.

Schwacher Auftritt in der ersten Halbzeit

In den ersten 45 Minuten spielte seine Mannschaft gegen den Wind, doch dies wollte der Trainer nicht als Ausrede für einen schwachen Auftritt gelten lassen. Dem Landesliga-Spitzenreiter fehlte komplett die Körpersprache, so dass der 0:1-Rückstand, durch ein Eigentor von Christopher Mehlmann, absolut in Ordnung ging.

Zur zweiten Halbzeit wechselte der DSC-Coach gleich zweimal und sein Team war direkt deutlich besser in der Partie.

Doch erst in der 84. Spielminute konnte Toni Petrovic ausgleichen, natürlich nach einer Ecke.

Cedric Groß erzielt das umjubelte Siegtor

Kurz vorher hatte der DSC Glück, dass Brünninghausen nicht auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit war es dann der eingewechselte Cedric Groß, der wiederum per Kopf nach einer Ecke, das umjubelte Siegtor für die Gäste erzielte.

„Man kann am Ende nichts analysieren. Das Glück war einfach auf unserer Seite“, pustete Serkan Besli durch. In der dritten Runde hat der DSC ein Heimspiel gegen den FC Gievenbeck (Sonntag, 29. März, 11 Uhr).

Tore: 1:0 (43./Eigentor) Mehlmann, 1:1 (84.) Petrovic, 1:2 (90.) Groß.

DSC: Topal; Anobian (54. Ergüzel), Mehlmann (46. El-Daher), Kabas (46. Groß), Omerovic – Dürschke, Akrivos, Petrovic – Harder, Mieszczak (78. Toku).