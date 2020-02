Herne. Zwei Wochen vor dem Duell mit Spitzenreiter SuS Olfen hatte die Herner Reserve Rauxel-Schwerin zu Gast. Und machte genau, was der Trainer sagte.

40 Tore! HC Westfalia Herne II ist jetzt heiß aufs Topspiel

Der HC Westfalia Herne II hat aufgrund des Rückzugs der Mannschaft aus Welper am Wochenende spielfrei in der 1. Handball-Kreisklasse – aber die Mannschaft von Trainer Robertas Cerniauskas fiebert dem Spitzenspiel entgegen, am Samstag drauf empfängt der HCW den Ersten SuS Olfen. Und zwar mit ordentlich Rückenwind nach dem 40:23 (21:9) gegen Rauxel-Schwerin III.

Cerniauskas hatte seiner Mannschaft vor dem Nachbarschaftsduell geraten, nicht auf die Tabellensituation zu schauen. Das hat der HCW ernsthaft befolgt und gegen das Schlusslicht keine Nachlässigkeiten gezeigt. Nach sechs Minuten führte Westfalia bereits mit 6:0.

Kein Training – umso passender kommt das Spiel

Da das Training im Vorfeld ausfallen musste, kamen die Castrop-Rauxeler als Sparringspartner gerade recht. Sie wurden von den torhungrigen Hernern überrollt. Trotz der hohen Überlegenheit ließ deren Konzentration zur Freude des Trainers nie nach.

Alle Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Der HCW ist Zweiter und fordert jetzt den Ersten – nach einem freien Wochenende.

So haben sie gespielt:

HCW: Wiemers, Ebereonwu; Schilling (10/5), Latuske (6/(1), Wolter (5), Rogowski (2), Werner (4), Backhaus (3), Rainers (3), M. Scheunemann (6), Haßhagen (1).