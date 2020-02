Sie wirkten ein bisschen wie benommen, schüttelten den Kopf oder starrten ins Leere, gingen langsam Richtung Kabine. Die Fußballer des SV Sodingen hätten gerade auch auf Crange eine Achterbahnfahrt zu viel hinter sie haben können, wie sie da vom Schürener Kunstrasen schlichen.

Fußballerisch war es allemal eine gewesen für den SVS bei der 3:4 (2:3)-Niederlage beim BSV Schüren.

„Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen“

Früh hatten sie mit 0:3 zurückgelegen, bis zur Pause auf einen Treffer aufgeholt, in der zweiten Halbzeit ausgeglichen, große Chancen zur eigenen Führung gehabt, um dann doch noch selbst den vierten Gegentreffer hinnehmen zu müssen.

„Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen“, sagte Sodingens Trainer Ersan Kaya, auch er sichtlich durchgeschüttelt von einer Partie, die seine Mannschaft nach Anlaufzeit an sich gerissen, festgehalten und dann doch wieder abgegeben hatte.

Die Einstellung konnte Kaya hinterher als „super“ loben. Aber einen Punkt – oder auch drei, die möglich waren – nahmen die Gäste nicht mit aus Schüren.

Zu Beginn schnell wieder im Schlamassel

Da wollten sie schnell die Erinnerung an das 1:6 am Mittwoch im Derby gegen den DSC Wanne-Eickel abschütteln. Aber nach gerade mal 20 Minuten steckten die Sodinger wieder drin im Schlamassel, zweimal mit einem Déjà vu.

Am Mittwoch mussten die Sodinger zwei Treffer nach Ecken der Wanner (durch Davide Basile zum 2:0 und später noch einen weiteren Gegentreffer durch Rohbar Derwish) hinnehmen. Durch Standards lagen auch die Schürener zu einem frühen Zeitpunkt komfortabel vorne gegen den SVS.

Die Sodinger hatten schnell ins Spiel gefunden, Ridvan Avci (12.), die Chance zur Führung, aber er verzog übers Tor.

Die ersten zwei Gegentreffer fallen jeweils nach einem Eckball

Drei Minuten später tauchten die Gastgeber zum ersten Mal gefährlich vor dem Sodinger Tor auf. Gleich mit Zählbarem.

Nach einer nicht sauber weggeklärten Ecke folgte direkt die nächste Flanke Richtung Sodinger Tor, und hinein. Das 1:0 nach 15 Minuten durch Björn Menneke. Die nächste Ecke ließ nicht lange auf sich warten. Und damit das nächste Gegentor.

In der 21. Minute lag der nächste Ball kurz ruhend an der Eckfahne. Reingetreten, von Lukas Meyer hineingeköpft zum 2:0. Kurz darauf Schürens dritter Angriff und das dritte Tor.

Diesmal legte Schürens Martin Merkel im Sodinger Strafraum flach für Eyüp Cosgun auf, der traf zum 3:0 nach 27 Minuten.

Jamal El Mansoury und Thomas Hildwein sorgen für den 2:3-Anschluss

Es kam aber noch vor der Pause der Moment, in dem sich die Spieler in Grün gegenseitig anfeuerten: „Weiter, weiter!“ Denn Julian Kaminski startete nach langem flachem Ball auf Rechts durch, legte quer hinein zu Jamal El Mansoury, und der drückte ein zum 1:3 (41.).

Weiter, weiter.

Bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit hinein. Deren zweite Minute lief schon, da legte Sodingen nach, nach einem Standard. Tugrul Aydin brachte den Freistoß hinein, zweimal brachte Riudvan Avci den Ball nicht durchs Abwehrbeindickicht ins Tor, dann endlich langte Thomas Hildwein hin, staubte in der 47. Minute zum 2:3 der Sodinger ab.

Sodinger Großchancen nach Julian Kaminskis Ausgleichstreffer

In der zweiten Halbzeit lieferten die Sodinger dann von Beginn an konzentrierte Arbeit ab. Nach der 57. Minute schien die Münze endgültig mit der grün-weißen Seite nach oben gefallen.

Aus der Mitte schickte der eingewechselte Sebastian Freyni einen Pass in den Lauf von Julian Kaminski, der Schürens Keeper Sascha Samulewicz umkurvte und zum 3:3 einschoss. Sodingen war dran am Punkt, am Dreier.

Doch in den nächsten Szenen war Samulewicz nicht mehr zu bezwingen, er rettete seinem Team bei klaren Einschussmöglichkeiten von zweimal Freyni sowie Kaminski das Unentschieden.

Und dann kam noch die 83. Spielminute, den Schürenern gelang der Ball in die Tiefe für Muhammed Güreser, der das 4:3 für die Gastgeber markierte.

Als Siegtreffer durchaus ein Big Point dieses Spiels für die Schürener. Mindestens genau so wichtig waren aber die Aktionen von BSV-Keeper Samulewicz bei den Sodinger Großchancen gewesen.

Tore: 1:0 (15.) Menneke, 2:0 (21.) Meyer, 3:0 (27.) Cosgun), 3:1 (41.) El Mansoury, 3:2 (45.+2) Hildwein, 3:3 (57.) Kaminski, 4:3 (83.) Güreser.

Sodingen: Siebert; Bertram (15. Konarski), Fanenstich, Sahin (90. Abdallah) – Meißner, M. Post, Aydin – El Mansouri, Hildwein (50. Freyni), Kaminski (85. Wilczynski) – Avci.