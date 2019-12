Zu Gast beim Ersten: Niederbonsfeld und das Prinzip Hoffnung

Hattingen. Der SuS Niederbonsfeld muss in der Kreisliga A bei Tabellenführer SG Schönebeck ran. Trainer Stefan Kronen baut daher auf das Prinzip Hoffnung.

Der SuS Niederbonsfeld bekommt es am Sonntag mit dem absoluten Schwergewicht der Liga zu tun.

Auswärts geht es für die Mannschaft von Trainer Stefan Kronen zum unangefochtenen Spitzenreiter SG Schönebeck (11 Uhr). „Eigentlich ist das ein hoffnungsloses Unternehmen. Dennoch versuchen wir es. Und wer weiß, vielleicht geht ja doch etwas“, erklärt Kronen.

Schönebeck hat bislang alle Spiele gewonnen

Schönebeck steht mit 14 Siegen aus 14 Spielen einsam an der Spitze der Essener Kreisliga A. Zuletzt besiegte die SG den ersten Verfolger FSV Kettwig mit 4:0. Die Blau-Weißen trafen in dieser Spielzeit schon zweimal auf die SG, einmal in der Liga und einmal im Kreispokal. Erst verloren sie 3:6 und später mit 4:7.

Die Ergebnisse zeigen deutlich auf, wo es beim SuS hapert, nämlich in der Defensive. Auch deshalb stehen die Bonsfelder auf dem enttäuschenden zehnten Platz. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir immer eine gute Hinrunde gespielt, dann aber eine schlechte Rückrunde, erklärt Kronen, „diesmal machen wir es andersherum.“