Vorlagen-Hattrick und ein starkes Ende einer Leidenszeit

Leroy Kwadwo stand für den MSV Duisburg in der 3. Liga gegen RW Essen in der Startformation.

Hattingen/Sprockhövel. So lief es für die Ex-Hattinger und Ex- Sprockhöveler, die nun im Profifußball sind. Lena Oberdorf bleibt oben. Abstiegskampf in Liga drei.

Einst spielten sie in Hattingen oder Sprockhövel, mittlerweile sind sie im Profifußball aktiv.

So läuft es bei Lena Oberdorf, Tim Oberdorf, Christopher Antwi-Adjej, Luke Hemmerich, Leroy Kwadwo und Marcel Appiah in den ersten drei deutschen Fußball-Ligen.

Lena Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Wolfsburg, 1. Liga)

Elftes Spiel, elfter Sieg. Im Topspiel gegen den SC Freiburg hatte der VfL Wolfsburg einmal mehr keine Probleme. Die frühere Sprockhövelerin Lena Oberdorf stand beim 4:0-Erfolg der Tabellenführerinnen über die Fünften in der Startformation des VfL Wolfsburg. Sie lief an der Seite von Lena Lattwein auf der Doppel-Sechs auf und spielte 90 Minuten lang durch.

Christopher Antwi-Adjej (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Bochum, 1. Liga)

Was für ein Wochenende für Christopher Antwi-Adjej. Mit dem VfL Bochum feierte Antwi-Adjej einen ganz wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Mit 5:3 siegten die Bochumer über die TSG Hoffenheim, die daraufhin den bisherigen Cheftrainer André Breitenreiter freistellten. Antwi-Adjej hatte maßgeblichen Anteil. Der frühere Sprockhöveler war der beste Spieler auf dem Feld, stand in der Startelf und steuerte gleich drei Vorlagen bei. Unter großem Applaus verließ er in der 84. Minute das Feld und wurde ausgewechselt. Bochum springt durch den Sieg und nun 19 Punkten auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Tim Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute Fortuna Düsseldorf, 2. Liga)

Für Tim Oberdorf lief es in der 2. Liga gar nicht gut. Zunächst saß Oberdorf wie schon in der Vorwoche nur auf der Ersatzbank im Spiel gegen den SC Paderborn. Als sich dann aber Matthias Zimmermann verletzte, wurde Oberdorf als rechter Verteidiger schon in der 26. Minute eingewechselt. Da stand es noch 0:0. Am Ende sollte die Fortuna 1:4 verlieren. Oberdorf kam dabei beim 0:1 gegen Marvin Pieringer zu spät und machte auch bei dem Elfmeter vor dem 1:3 eine schlechte Figur, als er den Ball unnötig prallen ließ. Die Fortuna bleibt Tabellensechster, hat nun aber drei Zähler Rückstand auf Paderborn und sieben auf den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Luke Hemmerich (früher SF Niederwenigern, heute SpVgg Bayreuth, 3. Liga)

Im vergangenen Spiel stand Luke Hemmerich noch in der Startformation für die Bayreuther, gegen den SC Freiburg II musste er zunächst von der Bank zuschauen. Das Spiel ging mit 0:2 an den Mitaufsteiger aus Freiburg, der nun auf dem dritten Rang liegt. Dabei verhielten sich die Breisgauer nicht immer nett. Nachdem Stürmer Vincent Vermeij per Elfmeter in der 95. Minute mit dem 2:0 zur Entscheidung traf, drosch Bayreuths Torhüter Sebastian Kolbe den Ball aus Frust weg und dabei nur knapp an Vermeij vorbei. Dieser regte sich dennoch unnötig auf und stellte sich Gesicht an Gesicht mit den sich entschuldigenden Bayreuther Keeper. Luke Hemmerich wurde in dem Spiel in der 62. Minute für Jann George eingewechselt. Er hatte eine gute Chance, bei dem er den Ball nicht richtig traf und sah die gelbe Karte. Ansonsten war es ein unauffälliges Spiel. Bayreuth fällt durch die Niederlage auf den 18. Rang und steht weiterhin in der Abstiegszone. Zwei Punkte trennen die Bayern aber nur von den Nichtabstiegsplätzen.

Leroy Kwadwo (früher TSG Sprockhövel, heute MSV Duisburg, 3. Liga)

Seine Leidenszeit ist nun endgültig vorbei. Nach extrem langer Verletzungspause kam Leroy Kwadwo im Derby gegen seinen Ex-Verein Rot-Weiss Essen überraschend als Innenverteidiger zum Einsatz. Normalerweise spielt er außen. Das Spiel endete 1:1-Unentschieden. Kwadwo sah die gelbe Karte und kann mit dem Remis sowie seiner Rückkehr durchaus zufrieden sein. Es war der erste Einsatz in dieser Saison für den ehemaligen Sprockhöveler. Durch die überzeugende Leistung könnten mehr Einsätze folgen. Der MSV Duisburg liegt mit 26 Zählern auf Rang zwölf und hat sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Marcel Appiah (früher TSG Sprockhövel, heute VfB Oldenburg, 3. Liga)

Im vergangenen Spiel fehlte Marcel Appiah noch, gegen 1860 München war der ehemalige Sprockhöveler nun wieder der zentrale Part der Dreierkette des Aufsteigers VfL Oldenburg. Der 34-jährige Appiah machte beim 2:2-Remis, mit dem Oldenburg deutlich besser leben kann als 1860 München ein unauffälliges Spiel. nach dem Spiel zeigte er sich in den Medien mit der ersten Hälfte zufrieden. Nachdem die Oldenburger schon mit 0:2 hinten lagen, aber noch zum Ausgleich kamen, sei die Tribüne „explodiert“. Oldenburg hat 21 Punkte und liegt damit aktuell auf Rang 15.

