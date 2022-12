Ehrenamt Westfalia Welper: Ein großes Danke an Engelbert Grönebaum

Hattingen. Die DJK Westfalia Welper und Engelbert Grönebaum gehören seit Jahrzehnten zusammen. Darum hat sich der Klub für ihn eine Überraschung ausgedacht.

Der Dank ist die Bezahlung des Ehrenamtes. Und wer mehrere Jahrzehnte in einem Verein verbringt, Kraft und Zeit investiert, der hat diesen mehr als verdient. Das dachte sich auch die DJK Westfalia Welper, die Engelbert Grönebaum vor der im Rahmen des Projektes Sportehrenamt überrascht des Landessportbundes NRW ehrte.

„Er ist sehr engagiert und opfert sehr viel seiner Freizeit seit Langem für unseren Verein. Engelbert, wir danken dir und hoffen, für noch möglichst lange Zeit auf dich zählen zu dürfen“, so der Vereinsvorsitzenden Giuseppe Trovato Solinaro.

DJK Westfalia Welper: Engelbert Grönebaum trat 1961 dem Verein bei

Grönebaum trat dem Verein am 1. Mai 1961 bei, war ab dem Jahr 1962 aktiver Spieler bei der DJK Westfalia Welper – noch auf dem Großfeld unter freiem Himmel. Von 1976 bis Mitte der 80er Jahre hielt er seine Knochen dann auf dem Hallenboden hin.

Danach engagierte er sich vier Jahrzehnte – von 1972 bis 2013 – als Jugendwart, seit 2014 ist er 1. Kassierer der Westfalia. Doch damit nicht genug. Grönebaum organisierte zahlreiche Jugendfreizeiten und Fahrten zu internationalen Turnieren wie in Oslo, Kopenhagen, oder auch in Italien und engagierte sich als Jugendtrainer, Zeitnehmer, Organisator des Hallenverkaufs und an vielen weiteren Stellen.

Im Projekt „Sportehrenamt überrascht“ werden über das Jahr verteilt in drei Runden insgesamt 750 Ehrenamtliche in den Vereinen mit einem herzlichen Danke und einem Präsente-­Paket überrascht. Damit stellen die Vereine Menschen ins Rampenlicht, die sich unermüdlich für den Verein einsetzen, egal in welcher ehrenamtlichen Position oder Aufgabe.

