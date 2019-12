Hattingen. Der Reitverein präsentiert ein vielfältiges Programm. Auch Top-Reiterin Andrea Timpe ist dabei. Auf sie wartet schon das nächste große Turnier.

Weihnachtsreiten beim RV Hattingen begeistert die Zuschauer

Zu weihnachtlicher Atmosphäre haben viele Aktive des ZRFV Hattingen beim Weihnachtsschaureiten die Vielfältigkeit des Vereins präsentiert. Die Tribüne in der Reithalle in Nierenhof war voll.

Das Schaureiten begann wie in all den 28 Jahren zuvor mit der klassischen Eröffnungsquadrille, eingeübt und vorgestellt von Carina Rüth. Weiter ging es mit dem Sechserpack, einer Dressurquadrille von sechs Reitern, die zu moderner Weihnachtsmusik eine stimmungsvolle M-Dressur ritten. Als Programmpunkt „The elastic Four“ entpuppten sich die Angestellten des Reitstalls. Die „Superhelden des Alltags“, die für jeden Einstaller bei täglichen Fragen und Angelegenheiten parat stehen, kurvten mit Schubkarren wie die sonst die Vierbeiner in Bahnfiguren durch die Halle.

Höhepunkt mit leuchtenden Stangen und Dressur im Dunkeln

Die Reiterin Andrea Timpe war in glitzernder Kleidung beim Weihnachtsschaureiten des ZRFV Hattingen. Nun steht der Nürnberger Burgpokal auf ihrem Plan. Foto: ZRFV Hattingen

Später wurde sie abgedunkelt, für die Vorstellung zu „Star Wars“. Chewbacca und sein Team zogen durchs „All“ und zeigten zu viert mit ihren Pferden eine Spingquadrille. Viele bunte Lämpchen leuchteten danach als Strichmännchen zwei Pferde mit ihren Reiterinnen aus, die im kompletten Dunklen zum Abschluss des Weihnachtsschaureitens ein Pas de Deux ritten. Nach dem Beifall wartete auf die Kinder noch eine Überraschung zum Naschen.

Applaus gab auch für den Auftritt von Andrea Timpe, die mit goldenem Glitzerfrack und Friesen Ball eine schwungvolle Musikkür auf Grand-Prix-Niveau vorstellte. Ihr wird am Wochenende eine besondere Ehre zuteil. Mit ihrem Nachwuchsdressurpferd Don Carismo nimmt sie am Nürnberger Burgpokal teil, das Finale wird beim internationalen Festhallenturnier in Frankfurt ausgetragen. Nur der jeweilige Sieger der zwölf Qualifikationen darf zum Dressur-Event.

Andrea Timpe weiter unter den besten deutschen Dressurreitern

Andrea Timpe stellte in Dorsten Don Carismo vor, wurde in der Vorlaufprüfung zweite und konnte das darauffolgende Finale gewinnen. Somit darf sie nun gemeinsam mit ihrem Pferd gegen die deutschen Spitzenteams antreten. In der Rangliste der besten Dressurreiter Deutschlands hat Timpe im Berechnungszeitraum 2019 trotz zahlreicher krankheitsbedingter Ausfälle ihrer Pferde übrigens erneut wie in den Vorjahren eine Spitzenposition behauptet. Sie ist dort dieses Jahr mit 43.820 Punkten auf Platz zehn gelistet.