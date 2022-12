WAZ-Pokal Sprockhövel 2022: Alle Infos, Gruppen, Termine

Sprockhövel. Im dritten Anlauf soll es mit der 32. Auflage des WAZ-Pokals der TSG Sprockhövel klappen. Diese Teams nehmen teil. An drei Tagen wird gespielt.

Nun aber wirklich. Im dritten Anlauf soll es endlich klappen mit der 32. Auflage des WAZ-Pokals, der eigentlich jährlich von der TSG Sprockhövel ausgerichtet wird – wenn denn da keine Pandemie einen Strich durch die Rechnung macht.

In den vergangenen zwei Jahren musste das Hallenturnier, welches traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr ausgetragen wird, coronabedingt abgesagt werden. Nun spricht aber alles dafür, dass der WAZ-Pokal vom 28. bis zum 30. Dezember in der Glückaufhalle in Sprockhövel (Dresdener Straße 11) wieder die Hallenfußball-Fans begeistert.

Gruppen A und B machen den Anfang: Mit der TSG Sprockhövel und der SG Welper

In vier Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich zunächst jeweils zwei Teams für den Finaltag. Dort geht es erneut in zwei Gruppen weiter, ehe das Spiel um Platz drei und das Finale ansteht, welches für den Freitag, 20.20 Uhr angesetzt ist. Eine Partie dauert zwölf Minuten.

In der Gruppe A, die am 28. Dezember spielt, hat die TSG Sprockhövel freilich die Favoritenrolle inne. Der Oberligist tritt gegen die beiden A-Ligisten Hiddinghauser SV und SV Bommern, dem C-Liga-Aufstiegskandidaten VfL Winz-Baak und den Bezirksliga-Siebten BW Voerde an. Dem SV Bommern ist dabei durchaus eine Überraschung zuzutrauen, führt er die Kreisliga A doch aktuell an und ist auf einem guten Weg zum möglichen direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

In der Gruppe B, in der die Teams ebenfalls am ersten Turniertag antreten, bekommt es Titelverteidiger SG Welper mit dem Bezirksligisten SC Obersprockhövel II und den beiden A-Ligisten DJK Ruhrtal Witten und VfL Gennebreck zu tun. Während die Wittener in ihrer Kreisliga oben mitspielen, kämpft Gennebreck um den Ligaverbleib.

SC Obersprockhövel in Fünfergruppe, TuS Ennepetal gegen den SV Herbede

Am zweiten Turniertag geht es mit der Gruppe C weiter, in der der Oberligist TuS Ennepetal eine knifflige Gruppe erwischt haben könnte. Denn der Bezirksligist SV Herbede hat einige gute Techniker in seinen Reihen. Auch die TSG Sprockhövel II ist als klarer Aufstiegskandidat in die Bezirksliga nicht zu unterschätzen und könnte mit erfahrenen Hallenspielern antreten. A-Ligist Hedefspor Hattingen ergänzt die Gruppe, ist aber der Außenseiter.

Bleibt noch die Gruppe D. Dort ist der SC Obersprockhövel aus der Westfalenliga glasklarer Favorit, hat aber gleich fünf Gegner. Der Bezirksliga-Achte FC Wetter gesellt sich ebenso zum SCO wie das Bezirksliga-Schlusslicht TuS Hattingen, C-Liga-Aufstiegskandidat RSV Hattingen und der Hammerthaler SV, ebenfalls aus der Kreisliga C.

Gruppe A

TSG Sprockhövel, BW Voerde, SV Bommern, Hiddinghauser FV, VfL Winz-Baak

Mittwoch, 28. Dezember: TSG Sprockhövel - Hiddinghauser FV (16.30 Uhr), VfL Winz-Baak - SV Bommern (16.45 Uhr), BW Voerde - TSG Sprockhövel (17.15 Uhr), Hiddinghauser FV - VfL Winz-Baak (17.45 Uhr), SV Bommern - BW Voerde (18 Uhr), TSG Sprockhövel - VfL Winz-Baak (18.30 Uhr), BW Voerde - Hiddinghauser FV (19 Uhr), SV Bommern - TSG Sprockhövel (19.15 Uhr), VfL Winz-Baak - BW Voerde (19.45 Uhr), Hiddinghauser FV - SV Bommern (20.15 Uhr).

Gruppe B

SG Welper, SC Obersprockhövel II, DJK Ruhrtal Witten, VfL Gennebreck

Mittwoch, 28. Dezember: VfL Gennebreck - SC Obersprockhövel II (17 Uhr), SG Welper - DJK Ruhrtal Witten (17.30 Uhr), VfL Gennebreck - SG Welper (18.15 Uhr), DJK Ruhrtal Witten - SC Obersprockhövel II (18.45 Uhr), SC Obersprockhövel II - SG Welper (19.30 Uhr), DJK Ruhrtal Witten - VfL Gennebreck (20 Uhr)

Gruppe C

TuS Ennepetal, SV Herbede, TSG Sprockhövel II, Hedefspor Hattingen

Donnerstag, 29. Dezember: TSG Sprockhövel II - Hedefspor Hattingen (17 Uhr), TuS Ennepetal - SV Herbede (17.30 Uhr), TSG Sprockhövel II - TuS Ennepetal (18.15 Uhr), SV Herbede - Hedefspor Hattingen (18.45 Uhr), Hedefspor Hattingen - TuS Ennepetal (19.30 Uhr), SV Herbede - TSG Sprockhövel II (20 Uhr).

Gruppe D

SC Obersprockhövel, FC Wetter, TuS Hattingen, RSV Hattingen, Hammerthaler SV,

Donnerstag, 29. Dezember: SC Obersprockhövel - RSV Hattingen (16.30 Uhr), FC Wetter - Hammerthaler SV (16.45 Uhr), TuS Hattingen - SC Obersprockhövel (17.15 Uhr), RSV Hattingen - FC Wetter (17.45 Uhr), Hammerthaler SV - TuS Hattingen (18 Uhr), SC Obersprockhövel - FC Wetter (18.30 Uhr), TuS Hattingen - RSV Hattingen (19 Uhr), Hammerthaler SV - SC Obersprockhövel (19.15 Uhr), FC Wetter - TuS Hattingen (19.45 Uhr), RSV Hattingen - Hammerthaler SV (20.15 Uhr).

Der Finaltag

Freitag, 30. Dezember: Platz 2 Gruppe B - Platz 1 Gruppe C (16 Uhr), Platz 1 Gruppe D - Platz 2 Gruppe C (16.15 Uhr), Platz 2 Gruppe D - Platz 1 Gruppe A (16.30 Uhr), Platz 1 Gruppe B - Platz 2 Gruppe A (16.45 Uhr), Platz 2 Gruppe B - Platz 2 Gruppe D (17 Uhr), Platz 1 Gruppe D - Platz 1 Gruppe B (17.15 Uhr), Platz 1 Gruppe A - Platz 1 Gruppe C (17.30 Uhr), Platz 2 Gruppe A - Platz 2 Gruppe C (17.45 Uhr), Platz 1 Gruppe C - Platz 2 Gruppe D (18 Uhr), Platz 2 Gruppe C - Platz 1 Gruppe B (18.15 Uhr), Platz 1 Gruppe A - Platz 2 Gruppe B (18.30 Uhr), Platz 2 Gruppe A - Platz 1 Gruppe D (18.45 Uhr), Platz 1 Gruppe E - Platz 2 Gruppe F (19.15 Uhr), Platz 1 Gruppe F - Platz 2 Gruppe E (19.35 Uhr), Spiel um Platz 3 (20 Uhr), Finale (20.20 Uhr).

