Sprockhövel. Der Oberligist und Ausrichter startet mit Siegen in die Vorrunde. In der Gruppe C sind die Spiele umkämpft, ein Team überrascht dabei.

Mit Fotostrecke: TSG Sprockhövel setzt bei WAZ-Pokal Zeichen

Der zweite Tag des WAZ-Pokals in der Glückaufhalle hat begonnen. Der Ausrichter, die TSG Sprockhövel, hat in ihrem ersten Spiel mit dem 5:0-Sieg gegen Hedefspor ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. In der Gruppe C haben die beiden Favoriten zum Start gepatzt.

Der Oberligist schickte eine gemischte Mannschaft ins Rennen, einige Spieler der ersten Mannschaft spielten zusammen mit ein paar A-Jugendlichen. Die demonstrierten gegen Hedefspor Hattingen, dass sie zu den Favoriten gehören. Mit schnellen Pässen arbeiteten sich die Sprockhöveler nach vorne und trafen aus dem Spiel heraus fünfmal, vergaben dazu noch einige Torchancen, während Hedefspor kaum eine Chance hatte.

Obersprockhöveler Reserve bezwingt Heven in schnellem Spiel

In der Gruppe C trennten sich die Spielvereinigung Linderhausen und der Sieger aus 2017, der FC Wetter, 2:2 in einem ausgeglichenen, umkämpften Spiel. Danach bot der SC Obersprockhövel II dem Neuling TuS Heven die Stirn und siegte 2:1. Felix Peters überwand TuS-Keeper Hendrik Emberger erst mit einem gezielten Schuss, ehe Heven durch Gökhan Yaman ausglich und Oliver Gasterich noch einmal für Obersprockhövel traf. Mit viel Tempo und vielen Schüssen bot die Partie für die Zuschauer einiges.

Genauso wie die schnelle Begegnung zwischen dem Hiddinghauser FV und Linderhausen, in der der HFV knapp mit 2:3 unterlag, nachdem Antonio Luque Exposito zweimal für die Hiddinghäuser durch einen wuchtigen und platzierten Schuss in die linke Torecke ausgeglichen hatte. Beim letzten Versuch nach einem Freistoß und noch drei verbleibenden Sekunden sprang der Ausgleich nicht mehr heraus.

SuS Niederbonsfeld zeigt sich in Torlaune

Sehenswert war auch der 5:0-Sieg des SuS Niederbonsfeld gegen BW Voerde. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kronen spielte ballsicher und probierte es aus den aussichtsreichen Positionen dann auch oder spielte sich geschickt vor das gegnerische Tor. Das erste Spiel ohne ein einziges Tor im diesjährigen Turnier war dann der Vergleich zwischen Hedefspor Hattingen und der DJK Ruhrtal Witten, wobei es auch nur wenige präzise Schüsse gab.

Viele Zuschauer hatten sich in der Glückaufhalle in Sprockhövel gesammelt. Mehr als am ersten Turniertag. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Beim Aufeinandertreffen zwischen der TSG Sprockhövel und dem SuS Niederbonsfeld machte die Mannschaft des Ausrichters dann aber schnell alles klar und erarbeitete sich einen 3:0-Vorsprung. Can Demircan, Kaan Cosgun aus spitzem Winkel und Ibrahim Bulut trafen. Finn Neumann und Lukas Szymczyk netzten für den SuS ein. Demircan traf noch ein zweites Mal für die TSG.

Heven müht sich gegen Hiddinghausen zum Sieg

In Gruppe C mühte sich der TuS Heven dagegen ab. Gegen den Hiddinghauser FV wuchtete Tolga Dilek zwar direkt in der ersten Spielminute den Ball ins Netz, Rejhan Zijadic glich allerdings aus. Die erneute Führung durch Dilek egalisierte HFV-Techniker Antonio Luque Exposito, bevor Gökhan Yaman den entscheidenden Treffer markierte.

Wer sich weiterhin gut präsentierte war die Reserve des SC Obersprockhövel. Schon gegen den FC Wetter lief der Ball gut über den Boden. Nachdem Dominik Hilger unfreiwillig ein wohl sicheres SCO-Tor vom aufgerückten Keeper Thomas Stiebler abblockte, sorgte er dann für die Führung, die Jasper Kieserling zum 2:0-Sieg ausbaute. Gegen Linderhausen wurde es dann stellenweise hektisch und nach der SCO-Führung von Mattis-Niklas Hass drehte die Spielvereinigung die Partie. In der Schlussminute bekam Obersprockhövel dann einen Strafstoß zugesprochen, den Kapitän Max Schenkel noch zum 2:2 verwandelte.

Linderhausen überrascht die Konkurrenz

Die Elf aus Linderhausen überraschte in der Gruppe C, mit wachen Spielern, flinken Vorstößen und kräftigen Schüssen. So besiegte der A-Ligist auch den Bezirksligisten Heven 2:1, dessen Turnier es wahrlich nicht war. Die Schwelmer übernahmen kurzzeitig die Führung in der Gruppe vor dem SCO II.

Die Mannschaft des Ausrichters hatte in der Gruppe D am Ende keine Mühe, die Zwischenrunde zu erreichen. 4:1 besiegte die TSG die Kontrahenten der DJK Ruhrtal Witten. Die machten mit ihrer ersten und einzigen nennenswerten Chance im Gegenzug nach der Sprockhöveler Führung den Ausgleich. Johannes Sabah legte aber aus der Drehung schnell für die TSG nach und lenkte die Partie wieder in die richtige Richtung.