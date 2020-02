Volleyballerinnen des TuS Hattingen fertigen den TV Wanne ab

Für die Volleyballerinnen des TuS Hattingen lief die Bezirksliga-Partie beim TV Wanne besser als gedacht. „Damit hätten wir ehrlich gesagt so nicht gerechnet“, sagte Ayca Sarkin, Trainerin des TuS Hattingen zusammen mit und Jens Mai, nach dem souveränen 3:0-Sieg (25:20, 25:9, 25:16) ihrer Mannschaft.

Gegen die bis dato Tabellendritten legten die Hattingerinnen einen starken Auftritt hin. Lediglich in Satz eins musste das Sarkin-Team noch ein wenig zu sich finden. „Dann haben wir aber einfach unseren Stiefel runtergespielt“, sagte Sarkin zufrieden.

Dreierblock kann Timmer und Grunwald nicht stoppen

Im ersten Satz zeigten die Gastgeberinnen noch Gegenwehr und knöpften den Hattingerinnen immerhin noch 20 Punkte ab. Danach kam vom TV nicht mehr viel. Mit 25:9 fertigten die Hattingerinnen die Gastgeber ab. „Bei uns lief vieles zusammen“, so Sarkin. Bei Wanne fast nichts.

Selbst als die Hattinger Konkurrentinnen einen Dreierblock in der Mitte stellten, um den Angriffen des TuS Herr zu werden, führte das nicht zum Erfolg. „Luisa Timmer und Alina Grunwald haben sich davon gar nicht beirren lassen und trotzdem weiter gepunktet“, sagte ihre Trainerin stolz.

Lisa Mai spielt im Angriff

Satz drei nutze Sarkin sogar, um noch einige Dinge auszuprobieren. So ließ sie beispielsweise Lisa Mai, die eigentlich Zuspielerin ist, als Angreiferin agieren. „Und auch das hat gut geklappt“, resümierte eine zufriedene TuS-Trainerin, deren Mannschaft durch den 3:0-Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze, an der derzeit Schwelm rangiert, hält. „Das ist super, aber wir schauen einfach von Spiel zu Spiel“, so Sarkin. Nächster Gegner der Hattingerinnen ist am Samstag (17 Uhr) der SVE Bochum-Grumme II.

TV Wanne – TuS Hattingen 0:3

Sätze: 20:25, 9:25, 16:25

TuS: Grunwald, Hartwig, Mai, Morlorck, A. Sponagel-Becker, L. Sponagel-Becker, A. Timmer, L. Timmer, R. Weidemann, L. Weidemann, Weinberg, Zwilling.