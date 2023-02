Volleyball: TuS Hattingens Reserve feiert den Klassenerhalt

Nina Lubonski und der TuS Hattingen II jubeln über den Verbleib in der Volleyball-Bezirksklasse.

Hattingen. Der TuS Hattingen II spielt weiter in der Bezirksklasse. Beim Sieg gegen den VfL Telstar Bochum V gab es noch einen weiteren guten Nebeneffekt

Die Volleyballerinnen des TuS Hattingen II haben den Klassenerhalt in der Bezirksklasse durch einen 3:0-Erfolg (26:16/26:16/25:15) beim VfL Telstar Bochum V perfekt gemacht.

Nach zehn Partien liegen sie mit 15 Punkten aktuell auf Rang vier. Die nächste Partie steht am 5. März im Schulzentrum Holthausen gegen den TB Höntrop II an.

„In allen drei Sätzen hatte unsere Abwehr keine Schwierigkeiten mit den Angriffen aus Bochum. Einzig die schnellen Aufschläge der Bochumerinnen Lea Kemp und Milena Miler bereiteten uns unnötig Sorgen. Dank des sicheren Spiels unserer erfahrenen Spielerinnen Nina Lubonski, Laura Treger und Kathariner Stiller kamen wir aber nie in Bedrängnis“, sagt Trainer Jürgen Kamps.

TuS Hattingen II bringt die Nachwuchsspielerinnen

So gab das Spiel sogar noch die Möglichkeit, die jungen Finja Thane auf Außen und Rrit Kelmendi als Zuspielerin einzusetzen.

„Rrita zeigte, wie schnell sie im Zuspiel auf der richtigen Position ist - der Angriff musste dann nur noch einlochen. In Sachen Lufthoheit am Netz setzen Nina Lubonski und Maja Prins ein deutliches Ausrufezeichen“, so Kamps.

Es spielten: Katharina Stiller, Rrita Kelmendi, Laura Treger, Finja Thane, Hannah Wilshaus, Nina Lubonski, Maja Prins, Nidela Hot, Sarah Quirbach

