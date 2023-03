Volleyball: TuS Hattingen erobert Rang eins, Topspiel wartet

Hattingen. Gelingt dem TuS Hattingen der Doppelaufstieg in die Volleyball-Landesliga? Die Frauen haben sich am Wochenende in die beste Position gebracht.

Die Männer haben den Aufstieg in die Volleyball-Landesliga längst perfekt gemach. Die Frauen des TuS Hattingen wollen dem in nichts nachstehen. Am Wochenende eroberten sie mit einem 3:0-Erfolg über den PSV Bochum (27:25/25:17/25:23) die Tabellenführung in der Bezirksliga.

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SVE Bochum-Grumme II, der nur zwei Punkte hinter den Hattingerinnen lauert. Der PSV Bochum wurde durch den TuS-Sieg nun auf sechs Zähler distanziert.

„Anfangs war es etwas holprig, aber dann haben sich die Mädels warm gespielt. Vor erneut tollem Heimpublikum haben sie ihr Können und ihren Willen gezeigt. Auch die eine oder andere gelegentliche Aufholjagd der Gegnerinnen haben sie diesmal nicht aus der Ruhe gebracht“, freute sich TuS-Trainerin Ayca Kiziltetik.

TuS Hattingen trifft nun auf den SVE Bochum-Grumme II

Zwei Spiele verbleiben noch in der Liga. Die Konzentration muss demnach natürlich hochgehalten werden. Kiziltetik: „Heute sind wir an der Tabellenspitze! Unser Gegner nächste Woche ist der bisherige Tabellenerste SVE Grumme II (So, 13 Uhr, Moritz-Fiege-Straße 9 in Bochum, Anm. d. Red.). Es bleibt spannend.“

In der Bezirksklasse unterlag die zweite Frauenmannschaft des TuS dem TB Höntrop II mit 1:3 (20:25/28:26/21:25/26:28).

