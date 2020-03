VfL Winz-Baak: Trainer Aydin Emektar zieht die Reißleine

Hattingen. Der Trainer des Hattinger C-Ligisten hat in den vergangenen Wochen die Freude am Fußball verloren. Er kritisiert seine Mannschaft.

Ab Sommer werden Trainer Aydin Emektar und die Fußballer des VfL Winz-Baak getrennte Wege gehen. Das hat der Coach nun selbst bekannt gegeben. Der Mannschaft hatte er bereits nach der 1:2-Niederlage gegen die Reserve des FC Sandzak seine Entscheidung im Eifer des Gefechts mitgeteilt.

„Mir ist in den Wochen vor der Coronakrise die Lust vergangen“, sagte Emektar, der zu Beginn der Saison noch große Ziele mit den Nordstädtern hatte und einige talentierte Spieler zum C-Ligisten lotste. Was ihn am meisten stört, ist die fast ausbleibende Trainingsbeteiligung. „Wir hatten vor unserer aktuellen Pause in den fünf vergangenen Wochen fast nie trainiert“, verrät der Trainer, der mit dem VfL oben mitspielen wollte.

Aydin Emektar: Neues funktioniert nicht

Mit 33 Punkten rangiert der Verein auf Platz sieben, bei zehn Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen. „Ich wollte die Situation bereinigen, neues einstudieren. Aber es funktioniert nicht, alteingesessenes bleibt bestehen“, kritisiert der 42-Jährige, dem es wichtig zu betonen ist, dass er mit dem Vorstand keine Probleme habe.

Die Niederlage gegen Sandzak II hätte das Fass zum Überlaufen gebracht. „Ich habe mir schon in der Halbzeit selbst ein Ultimatum gestellt. Nach dem Abpfiff haben sich die Spieler so verhalten, als ob nichts wäre, das hat mich geärgert“, so Emektar, der nicht damit rechnet, dass der Ligabetrieb bis zum Sommer noch einmal aufgenommen wird.

Trainer sucht sich neuen Verein ab Kreisliga B

Nach der Saison sucht er einen neuen Verein. Voraussetzung: ein laufender Trainingsbetrieb. Und es soll mindestens Kreisliga B sein. „In der Kreisliga C trainiere ich nicht mehr. Auch dort gibt es viele Talente, wenn sie denn mal trainieren würden“, so Emektar.