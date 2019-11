VfL Winz-Baak bringt sich vor dem Spitzenspiel in Stellung

Der Höhepunkt der bisherigen Tischtennis-Landesliga-Spielzeit kann kommen. Der VfL Winz-Baak hat die Generalprobe bei der MTG Horst II souverän erledigt und fiebert nun dem Spitzenspiel am Samstag gegen die DJK Franz-Sales-Haus entgegen. Das abgeschlagene Schlusslicht SSV Preußen Elfringhausen hat sich im Heimspiel gegen den SC Buschhausen II lange Zeit gegen die Niederlage gestemmt.

VfL Winz-Baak

Eine große Herausforderung war die Partie bei der MTG Horst II für die Nordstädter nicht. Das Team um Robin Göbel gewann ungefährdet mit 9:3. „Wir hatten uns auf eine schwierigere Aufgabe eingestellt, doch letztlich war es ein einfacher und deutlicher Pflichtsieg“, sagte Jean-Pierre Reuter, der selbst aber nicht mitspielte.

Aufgalopp zum Landesliga-Kracher

Duncan Wesener (l.) und Daniel Krause verloren ihr Doppel in drei Sätzen. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Das Spiel gegen Horst war nur ein Zwischenstopp, ein kleiner Aufgalopp für das, was auf den VfL Winz-Baak am kommenden Samstag (18 Uhr) wartet. Der punktgleiche Spitzenreiter Franz-Sales-Haus wird am Oberwinzerfeld erwartet. „Das ist das Gesprächsthema Nummer eins“, erklärt Reuter. „Ich werde jetzt auch schon außerhalb der Halle auf diese Partie angesprochen. Ich hoffe, dass viele Zuschauer den Weg zu uns finden werden.“

Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze

An der Tabellenspitze gab es am Wochenende wieder einmal einen Wechsel. Da die Nordstädter „nur“ mit 9:3 gewannen und Franz-Sales-Haus Abstiegskandidat DJK Adler Union Frintrop III mit 9:1 besiegte und so zwei Spiele gutmachte, überholten die Essener die Hattinger und übernahmen so die Führung der Landesliga.

Bernd Kopper verliert nach einem Fünf-Satz-Krimi

Drei Spiele gab der VfL Winz-Baak gegen die MTG Horst II ab, Duncan Wesener und Daniel Krause unterlagen in drei Sätzen im ersten Doppel, zudem verlor Wesener sein erstes Einzelduell. Die dritte und letzte Niederlage handelte sich Bernd Kopper ein, er gab sich nach einem Fünf-Satz-Krimi seinem Gegner Peter Bernard geschlagen.

Erfolgreichste Hattinger waren am Samstagabend Robin Göbel und Adrian Klimas. Zusammen gewannen sie zunächst im Doppel deutlich in drei Sätzen und holten dann auch getrennt jeweils noch zwei weitere Punkte.

MTG Horst II - VfL Winz-Baak 3:9

Spielverlauf: 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9.

Doppel: Wesener/Krause 0:3, Göbel/Klimas 3:0, Kopper/Karsten 3:1.

Einzel: Wesener 0:3/3:1, Göbel 3:2/3:1, Kopper 2:3, Klimas 3:1/3:2, Karsten 3:2.

SSV Preußen Elfringhausen

Der Auftritt des SSV Preußen Elfringhausen im Heimspiel gegen den SC Buschhausen II war wirklich ordentlich, die ersten Punkte gab es allerdings nicht, denn die Hattinger verloren letztlich mit 3:9.

Elfringhausen hält das Spiel lange offen

Berthold Kühn holte für die Preußen Elfringhausen den einzigen Punkt in den Einzelpartien. Foto: Biene hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Hoffnungen auf den ersten Sieg oder zumindest auf das erste Remis keimten aber nach den Doppeln auf, denn da führten die Preußen überraschend mit 2:1. Frank Schillen und Ralf Drews sowie Daniel Badewitz und Thomas Schuimer holten die beiden Erfolge in den Doppeln.

Am Ende fehlt den Preußen auch das nötige Glück

In den Einzelpartien hatten die Elfringhausener dann aber auch viel Pech, in gleich vier Partien musste der fünfte Satz bemüht werden, und jedes Mal zogen die Gastgeber den Kürzeren und gaben die Punkte an Buschhausen ab.

P. Elfringhausen - SC Buschhausen II 3:9

Spielverlauf: 1:0, 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9.

Doppel: Schillen/Drews 3:1, Badewitz/Schuimer 3:0, Kühn/Hammacher 1:3.

Einzel: Badewitz 2:3/2:3, Schillen 0:3/1:3, Drews 2:3/2:3, Schuimer 0:3, Kühn 3:0, Hammacher 1:3.