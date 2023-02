TV Wattenscheid: Sophie Bleibtreu zufrieden mit DM-Ergebnis

Sophie Bleibtreu nahm bei der Deutschen Meisterschaft für den TV Wattenscheid an der 4x-200-Meter-Staffel teil. Nun steht eine Woche Erholung an.

Dortmund. Die Sprockhöveler Leichtathletin Sophie Bleibtreu nahm bei der Deutschen Meisterschaft für den TV Wattenscheid teil. So lief das Rennen.

Auf Position vier liegend schreit Sophie Bleibtreu der dritten Läuferin ihrer Staffel Madleen Malecki Anfeuerungsrufe hinterher.

Gerade hat sie den Stab bei der 4x200-Meter-Staffel bei der Deutschen Meisterschaft in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle an Malecki übergeben und läuft noch ein paar Meter aus. Das Führungstrio der LG Stadtwerke Dortmund, des Hamburger SV und der LG Olympia Dortmund sind da schon etwas enteilt.

Für Bleibtreu und den TV Wattenscheid geht es aber noch um Rang vier. Es ist ein enges Duell mit der LT DSHS Köln, welches am Ende die Kölnerinnen mit einer Zeit von 1:39,79 Minuten für sich entscheiden und den TV Wattenscheid um Bleibtreu, Malecki, Jolina Ernst und Nicola Kondziella um elf Zehntelsekunden auf Rang fünf verweisen.

Deutsche Meisterinnen sind die Staffelläuferinnen der LG Stadtwerke München (1:36,21 Minuten) vor der LG Olympia Dortmund (1:37,21) und dem Hamburger SV (1:38,01). Auf Rang sechs landete die StG Walldorf/Dielheim/Eppelheim in 1:42,03 Minuten.

TC Wattenscheid: Sophie Bleibtreu ist mit ihrer Leistung zufrieden

„Wir mussten etwas umdisponieren. Unsere eigentliche vierte Läuferin konnte wegen muskulären Problemen nicht. Daher mussten wir unsere Ersatzläuferin laufen lassen, die eigentlich Weitspringerin ist und sich gar nicht auf die Staffel vorbereitet hatte. Da haben wir leider etwas Zeit verloren“, sagt Bleibtreu nach dem Rennen, ist aber dennoch nicht enttäuscht.

„Für mich persönlich war der Lauf sehr gut. Ich habe mich gut gefühlt und bin hintenraus nicht eingesackt, wie in den Läufen davor. In Dortmund zu laufen ist schön, das Publikum war super, die Halle voll“, so Bleibtreu.

Nun hat die 19-Jährige, die ein duales Studium bei der Polizei absolviert, eine Woche „Kurzurlaub“, wie sie es selbst bezeichnet. „Und dann geht auch schon das Aufbautraining für den Sommer los“ – so richtig Zeit zum Regenerieren bleibt also nicht.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel