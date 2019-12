TuS-Reserve will Stiepel in der Abwehr beschäftigen

Noch einmal punkten bevor es in die Winterpause geht, das ist das Ziel des TuS Hattingen II in der Fußball-Kreisliga A. Die Elf von Coach Dirk Sörries empfängt Sonntag Rot-Weiß Stiepel (12.30 Uhr). Gegen den Ex-Verein des Trainer verloren die Hattinger im Hinspiel 0:4. Damit sich das nicht wiederholt, hat sich Sörries einen Plan ausgedacht.

„Stiepel ist in der Offensive ganz gut, in der Defensive nicht ganz so stark, also wollen wir den Gegner in der Abwehr beschäftigen, damit Stiepel seine Stärken gar nicht erst ausspielen kann“, verrät Sörries. Um den Plan auszuführen muss die Mannschaft aber eine andere Einstellung zeigen, als in der vergangenen Woche bei Amac Spor Dahlhausen, als sie 0:4 verlor.

„Spielen ja nicht auf Asche“

„Da mache ich mir aber keine Sorgen, wir spielen ja nicht auf Asche“, so Sörries, der wieder auf Niclas Schwarze, Christian Kenter, Kevin Jedrysiak und Daniel Leesch zurückgreifen kann. Allerdings fehlen Ramon Sauret-Kranz, Leon Partenheimer und Pascal Korbel.