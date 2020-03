Die Volleyballerinnen deslieferten dem Tabellenführer der Bezirksklasse einen harten Kampf, am Ende zog das Team von J ürgen Kamps und Anna Zagermann aber doch den Kürzeren. Immerhin sicherte sich die TuS-Reserve bei der knappen 2:3-Niederlage (25:22, 22:25, 20:25, 25:13, 15:8) einen Punkt.

Schon zu Beginn der Partie lief in Gevelsberg einiges anders als geplant: Die Partie musste zeitlich nach hinten verschoben werden, weil in der Halle ein Wasserschaden das Feld unbespielbar gemacht hatte. Trotz der Verzögerung ging das Kamps-Team motiviert zu Werke: „Wir sind mit einigem Respekt vor den ungeschlagenen Tabellenführerinnen angereist. Aber wir haben den TVE gegen den Schwelmer SC auch schon wackeln gesehen“, so Kamps, dessen Mannschaft sich schon im ersten Satz gut präsentierte: Die TuS-Reserve hielt den Abstand zum Favoriten gering, musste Durchgang eins aber „etwas unglücklich“ mit 22:25 abgeben.

Neele Funda sorgt mit starken Aufschlägen für die Führung

Nach der anfänglichen Nervosität stabilisiert sich der TuS und Neele Funda verschaffte den Hattingerinnen mit guten Aufschlägen einen 24:20 Vorsprung. „Wir haben die langen Ecken auf der eins und fünf als Ziele ausgemacht“, verriet Kamps. Mira Faßbender setzte immer wieder Svea Mai außen in Szene und die bedankt sich mit schnellen Angriffsbällen.

„Das war der Schlüssel zum 25:22-Satzgewinn“, fand der TuS-Trainer. Im dritten Satz wechselten Kamps und Zagermann dann Julia Beinhauer (Zuspiel) und Johanna Heise (außen) ein und der TuS erkämpfte sich von Beginn an einen kleinen Vorsprung. Felicitas Fischer zielte vermehrt auf die oft leere Position fünf und der TuS sicherte sich mit 25:20 eine 2:1-Satzführung.

Blatt wendet sich

„Im vierten Satz wendete sich leider das Blatt. Schnell lagen wir nach eine Reihe von misslungenen Annahmen mit 1:6 zurück“, erinnerte sich Kamps. Der Spielfluss seiner Mannschaft war dahin und der Satz ruckzuck mit 13:25 weg. Auch im entscheidenden fünften Satz lief es für den TuS nicht besser. „Obwohl wir konditionell gut vorbereitet waren, haben wir den fünften Satz mit 8:15 abgegeben“, so Kamps der dennoch zufrieden war: „Wir haben mit einer starken Leistung dem Tabellenführer als einziges Team zwei Sätze in dieser Saison abgenommen.“ Das nächste Spiel für den TuS steht am 14. März gegen Rote Erde Schwelm II an.

TVE Gevelsberg - TuS Hattingen II 3:2

Sätze: 25:22, 22:25, 20:25, 25:13, 15:8

TuS II: Faßbender, Beinhauer, Lubonski, Funda, Treger, Mai, Fischer, Quirbach