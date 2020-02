Die Volleyballer des TuS Hattingen haben gegen den PSV Bochum ihre Pflicht erfüllt. Mit 3:1 schickten die Rot-Weißen den Tabellensechsten der Landesliga nach Hause. Damit stehen sie weiter auf Platz drei und haben nach der parallelen Niederlage des Zweiten (TSC Eintracht Dortmund) gegen Tabellenführer SV Bayer Wuppertal II nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang. Der ist aber gar nicht das Ziel. Der TuS Hattingen möchte sich vielmehr stabil zeigen.

„Wir waren meiner Meinung nach irgendwie wuselig aufgestellt, haben es aber trotzdem geschafft, den PSV Bochum in Schach zu halten“, sagte Trainer Martin Tritthart nach der Partie, die zum Teil auch mit ein paar Sticheleien seitens der Bochumer geführt worden sei. „Sie drehen bei uns immer noch einmal auf. Ich kenne die älteren, die dort spielen, schon seit 30 Jahren“, erzählte Martin Tritthart.

Trainerin des TuS Hattingen lobt Mathias Komp

Auch seiner Frau, die mit ihm die Mannschaft trainiert, entging die Stimmung nicht. „Es war ein hitziges Spiel. Wir hatten zwischendurch einen Hänger, in dem wir auch nicht mehr gut angegriffen haben“, sagte Trainerin Melanie Tritthart und nahm den dritten Satz aus. Den gewann der TuS dann deutlich mit 25:13. In den drei vorherigen Sätzen waren die Hattinger nach Ansicht der Trainer nicht bei 100 Prozent. Melanie Tritthart lobte daher den Ex-Spielertrainer Mathias Komp, der in der Annahme später viele Bälle holte. „Mit seiner Erfahrung hat er uns einige Punkte geholt“, so seine Trainerin. Sie warnte vor einem möglichen Höhenflug, wenn es mal gut läuft.

Spieler Komp selbst sprach positiv über das Spiel, aber auch die Hängepartie im zweiten Satz an, nachdem die Hattinger im ersten in die Verlängerung mussten, dort aber 26:24 gewannen. „Wir sind dann gut in den zweiten Satz gekommen und haben mit ein paar Punkten geführt. Danach war aber der Stecker gezogen. Wir sind zum Ende hin zwar nochmal rangekommen, mussten den Satz aber abgeben“, schilderte Komp. Es sei zu der Situation gekommen, in der sich die Mannschaft in Sicherheit wog. „Wir haben dann alle etwas heruntergefahren und dachten, das Ding läuft schon so. Aber diese Qualität haben wir dann doch noch nicht“, so Komp.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen – PSV Bochum 3:1

Sätze: 26:24, 21:25, 25:13, 25:19.

TuS: Komp, Haarmann, Siebelhoff, Wochnik, Sotzek, Koch, Dormann, Mack.