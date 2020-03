Zweimal ging der TuS Hattingen im Bezirksligaspiel gegen den TuS Kaltehardt in Führung, doch letztlich gab es nur einen Zähler für die Rot-Weißen 2:2 hieß nach 90 Minuten. „Die Mannschaft hat eine richtig gute Leistung gezeigt, wir haben leider zwei Punkte verloren“, sagte TuS-Trainer Dirk Sörries.

Die Gastgeber setzten den Plan ihres Trainers schon von Beginn an konsequent um, sie griffen weit in der gegnerischen Hälfte an und setzten die überforderten Kaltehardter unter Druck. Die Bochumer schafften es nicht, einen geordneten Spielaufbau aufzuziehen. In der ersten Hälfte münzten die Hattinger ihre Überlegenheit noch nicht in Tore um, doch in Halbzeit zwei mussten sie nicht lange auf den ersten Treffer warten. Serkan Aydin spielte in der 54. Minute einen feinen Pass auf die rechte Seite zu Jan Höhmann. Der Außenverteidiger flankte die Kugel in den Sechszehner hinein und fand den Kopf von Yusuf Aydin, der den Ball über die Linie wuchtete.

Führung des TuS Hattingen hält nicht lange an

Die Führung hielt jedoch nicht allzu lang, Kaltehardt investierte ein wenig mehr und kam mit der ersten Chance zum Ausgleich. Die Rot-Weißen waren davon nur wenig beeindruckt und spielten weiter wie zuvor. Nach einem Pass durch die Schnittstelle lief Ramon Sauret-Kranz in der 77. Minute auf das gegnerische Tor zu und versenkte den Ball sicher. „Das 2:2 fiel sehr unglücklich. Wir machen einen kleinen Fehler und dann fliegt so ein Sonntagsschuss ins Tor“, erklärte Sörries. Nach dem erneuten Ausgleich versuchte der TuS nochmal alles, doch ihm ging die Zeit aus.

Durch das Remis bleibt Kaltehardt in der Tabelle einen Punkt vor dem TuS Hattingen. „Wichtig ist, dass wir nicht verloren haben“, sagte Sörries. „Das Ergebnis ist ärgerlich, weil mehr möglich war. Aber die Leistung war gut und das zählt auch. Spielen wir so weiter, mache ich mir keine Sorgen.“

So haben sie gespielt

TuS Hattingen – TuS Kaltehardt 2:2

Tore: 1:0 Yusuf Aydin (54.), 1:1 (70.), 2:1 Ramon Sauret-Kranz (77.), 2:2 (83).

TuS Hattingen: Walter, Rösner, Petz, Kouatche, Djeri, S. Aydin, J. Geik, Höhmann, Sauret-Kranz, Dogan, Y. Aydin.