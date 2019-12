In der Kreisliga A stehen die B-Junioren des TuS Hattingen mit nur einer Niederlage auf Rang zwei – wie stark sie sind, würden sie gerne im kommenden Frühjahr auch international präsentieren.

Hattingen. Die B-Jugend des TuS will zu einem internationalen Turnier Reisen. Um die Fahrt zu finanzieren, haben sie sich etwas Besonderes ausgedacht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TuS Hattingen: Verkaufsaktion für Jugendfahrt nach Barcelona

Einmal in Barcelona Fußball spielen – diesen Traum wollen sich die B-Jugendfußballer des TuS Hattingen in den Osterferien erfüllen, starten dazu an diesem Samstag eine besondere Aktion.

Trainer Benjamin Uhrhan sagt: „Ich war mit meiner Fußballmannschaft früher auch in Spanien oder in Holland, da erinnere ich mich immer noch gerne dran – wir wollen mit den Jungs auch etwas machen, was sie nie vergessen.“

Verkauf mit Kaffee, Glühwein, Waffeln und Würstchen

Der TuS ist in Barcelona zu einem internationalen Turnier eingeladen – fehlt nur noch das nötige Kleingeld, um die Fahrt nach Spanien zu bezahlen. Dafür setzen die jungen Fußballer sich ein. Das Motto lautet: „Waffeln für Barca“.

Beim Sponsor Trinkgut an der Kreisstraße organisiert der TuS einen Verkaufsstand mit Kaffee, Glühwein, Waffeln und Würstchen, gleichzeitig findet ein Spendenlauf statt. Kinder können am Dosenwerfen teilnehmen.

„Den Erlös, den wir dort machen, nehmen wir komplett für die Fahrt nach Barcelona“, erklärt Uhrhan, der auf viele Gäste (und Spenden) hofft, damit für sein Team der Traum vom Fußballspiel in Barcelona wahr wird.