Hattingen. Beim 30:26-Erfolg agieren die Hattinger in der Deckung flexibel und ziehen mit einigen Toren davon. Damit halten sie ihre Erfolgsserie.

Der TuS Hattingen hat seine feine Erfolgsserie in der Verbandsliga weiter ausgebaut. Mit dem 30:26-Erfolg bei der Ahlener SG II fuhren die TuSler bereits den vierten Sieg in Folge ein. „Wir haben eine sehr starke Mannschaftsleistung an den Tag gelegt und verdient gewonnen. Das hat richtig Spaß gemacht“, freute sich Hattingens Trainer Uli Schwartz.

Gerade die Art und Weise, wie sein Team einmal mehr funktionierte, fand bei Schwartz große Anerkennung. Engagement, Mentalität und Zusammenhalt legten den Grundstein für den erneuten Punkte-Doppelpack. Sogar die frühe Rote Karte gegen Sven Schmitz (29.) steckte die Schwartz-Sieben prima weg. Das einzige Manko, das der Trainer ausmachen konnte war, dass seine Mannschaft nicht frühzeitig entscheidend davonzog. Es blieb bis in die Schlussphase offen, ob die Siegesserie fortgeschrieben werden kann. Erst mit dem 30:24 durch Philipp Gräf standen die Zeichen viereinhalb Minuten vor dem Abpfiff endgültig auf Sieg.

Vorsprung des TuS Hattingen schmilzt erst vor der Pause

Der TuS Hattingen fand hervorragend ins Spiel und zeigte sich in der Abwehrorganisation wieder äußerst flexibel. Die Formation änderte sich ständig von 6:0 auf 5:1 oder gar 4:2. Die Hausherren fanden zunächst überhaupt kein Rezept gegen diese Defensivstrategie und erzielten in der ersten Viertelstunde lediglich drei Treffer. Die Gäste zeigten sich auf der anderen Seite wesentlich treffsicherer. Erst kurz vor der Pause schmolz der Fünf-Tore-Vorsprung noch auf 13:16 aus Sicht der Gäste zusammen.

Die Schwartz-Sieben ließ sich aber nicht verunsichern und setzte sich nach dem schnellen Anschlusstreffer zum 15:16 wieder etwas ab. Die in den letzten Wochen erstarkten Ahlener (6:4-Punkte aus fünf Spielen) steckten aber keineswegs auf. Sie kämpften aufopferungsvoll um weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Führung der Hattinger schwankte ständig zwischen drei und fünf Toren. Der TuS ließ schließlich nichts mehr anbrennen. Drei Treffer in Folge vom 27:24 auf 30:24 sorgten endgültig für Ruhe. Die kleine Ergebniskosmetik durch die Gastgeber war am Ende nur eine Randnotiz.

Torhüter des TuS Hattingen zeigen sich gut in Form

Einen großen Beitrag zum Sieg leistete das Torwartduo Valentin Bieber/Jannis Jedhoff. Die beiden Schlussleute ergänzten sich prima. Bester Schütze beim TuS war Jonas Kilfitt. Der Linkshänder verwandelte seine beiden Siebenmeter nervenstark, traf zudem aus dem Spiel heraus viermal und hinterließ auch in der Deckung einen tadellosen Eindruck.

Noch nicht im Einsatz war Nils Johannes. Der Außenspieler soll am Dienstag im Nachholspiel gegen den TuS Westfalia Hombruch (20.15 Uhr, Kreissporthalle) wieder zum Aufgebot gehören.

So haben sie gespielt

Ahlener SG II – TuS Hattingen 26:30

„Spielfilm“: 1:0, 1:4, 3:8, 6:11, 10:15, 13:16 (Hz.), 15:16, 17:20, 18:23, 22:25, 24:30, 26:30

TuS: Bieber, Jedhoff; Gräf (4), Bayer (2), Schmitz (1), Grossmann (2), Bothmann (1), Gusewski (3), Kilfitt (6/2), Werthebach (4), Stecken (2), Lennart Cammann (1), Oberste-Lehn (4).