TuS Hattingen steht gegen Dortmund vor Spiel auf Augenhöhe

Hattingen. Mit dem OSC Dortmund trifft die Schwartz-Sieben auf einen Gegner, der ein ebenso ausgeglichenes Punkteverhältnis hat. Zwei Spieler machen Mut.

Die Staffel 2 der Handball-Verbandsliga Westfalen startet bereits am Freitagabend mit der Begegnung der beiden Tabellennachbarn OSC Dortmund und TuS Hattingen in den neunten Spieltag. In der Partie des Tabellensechsten gegen den Siebten treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Beide haben aktuell jeweils 8:8-Punkte auf dem Konto. Da erscheint der Ausgang des Spiels völlig offen. Anwurf ist um 20.15 Uhr in der Sporthalle Hacheney, Hacheneyer Straße 182.