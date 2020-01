TuS Hattingen: Reserve geht gegen junge Schwelmerinnen unter

Hattingen. Die zweite Mannschaft der Rot-Weißen hat große Schwierigkeiten bei der Annahme und steht oft unter Druck. Im Angriff gibt es ebenfalls Probleme.

Einen herben Rückschlag musste die Volleyball-Reserve des TuS Hattingen hinnehmen. Die Damen verloren 0:3 gegen eine sehr junge Mannschaft der TG RE Schwelm IV. Damit hatte der TuS nicht gerechnet. Ale drei Sätze gingen knapp aus, der zweite in die Verlängerung.

„Wir waren durch das knappe 3:2 aus dem Hinspiel gewarnt, dass die Spielerinnen von Schwelm IV sehr beweglich sind und keinen Ball verloren geben, bis er auf dem Boden liegt“, erinnert sich Trainer Jürgen Kamps. Die Gegnerinnen beherrschen fast alle den Sprungaufschlag und verstanden es, dort hin zu treffen, wo es weh tut. „Bei uns war das in den meisten Fällen auf der Position fünf oder sechs. Unsere Annahme hatte in allen Sätzen große Schwierigkeiten, die rasanten Aufschläge unter Kontrolle zu kriegen“, so Kamps.

TuS Hattingen bekommt kein gutes Angriffspiel hin

Das Angriffspiel wurde daher nicht gut entfaltet, der TuS stand ständig unter Druck. Zuspielerin Mira Faßbender musste häufig zum Ball eilen, statt dass er sauber zu ihr gespielt wurde. Zu selten kam der Ball gut nach außen, der kurze Meterball in der Mitte war so kaum machbar. Wenn er gelang, punktete Nina Lubonski für Hattingen.

Der TuS war nach dem ersten Satz verunsichert, wachte aber erst gegen Ende des zweiten auf und zeigte sich in der Ballannahme verbessert. Am Ende des dritten Satzes führte Katharina Stiller die Rot-Weißen mit einer Serie von sechs Aufschlägen zum 23:24 in die Nähe des Satzgewinns. Aber den letzten Punkt machte Schwelm. „Da hätte das Herz des Volleyballers gelacht, wenn es nicht für die falsche Seite gewesen wäre. Trotzdem große Anerkennung für die Schwelmerinnen“, so Kamps.

Nun steht das Derby in Hattingen an

Am kommenden Sonntag treffen sich der TuS Hattingen II und die Sportfreunde Niederwenigern zum Derby (11 Uhr, Halle Waldstraße). Die Wennischen hatten an diesem Wochenende spielfrei, weil die Mannschaft von VV Schwerte V aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen wurde.

TuS Hattingen – TG RE Schwelm IV 0:3

Sätze: 23:25, 25:27, 23:25.

TuS: Faßbender, Funda, Prins, Lubonski, Treger, S. Mai, Fischer, Stiller, Quirbach.

