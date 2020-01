TuS Hattingen III: Erlenbruch warnt vor der SG Suderwich

Für die dritte Mannschaft des TuS Hattingen läuft es von den heimischen Vertretern in der Kreisliga bislang am besten, geht man von der Tabelle aus. Die Rot-Weißen stehen auf Platz fünf mit 15:11 Punkten. Am Samstag (19 Uhr) treten sie beim Vorletzten an, der SG Suderwich.

Trainer Benjamin Erlenbruch warnt davor, die Tabelle als Maßstab zu nehmen. Er schätzt Suderwich deutlich stärker ein, zumal das Team vergangene Woche nur mit einem Tor Unterschied gegen Spitzenreiter VfL Hüls verloren hat (25:26).

TuS Hattingen tritt mit kleinem Kader an

„Das wird ein harter Brocken. Da wir wieder einmal nicht so viele Spieler zur Verfügung haben werden, wird es wohl eine enge Kiste werden“, denkt Erlenbruch.