TuS Hattingen III empfängt Ruhrbogen Hattingen zum Derby

Zum Abschluss des Jahres steht in der Handball-Kreisliga nochmal ein Derby an: der TuS Hattingen III empfängt am Sonntag den Ruhrbogen Hattingen. Anwurf in der Kreissporthalle ist um 16.30 Uhr.

Wie dabei die Heimmannschaft aufgestellt sein wird, wird sich wie so oft kurzfristig entscheiden „Wahrscheinlich treten wir wieder mit einer Rumpftruppe an“, schätzt Trainer Benjamin Erlenbruch. Verstärkung bekomme er nicht. Das war in der vergangenen Saison in der Partie gegen den Ruhrbogen der Fall. Daran erinnert sich zumindest Andreas Trompeter, der die Gäste trainiert.

Trompeter setzt auf das Tempo seiner jungen Spieler

Er ist gespannt, wie es diesmal laufen wird. Zumindest spielt die zweite Mannschaft parallel auswärts. „Der TuS ist eine absolute Wundertüte. Wenn die erfahrenen Handballer spielen werden, wird es aufgrund ihrer Routine spielerisch nicht einfach werden. Dann müssen wir mit Tempo agieren“, so Trompeter. Zudem wünscht er sich, dass die Deckung länger als 30 Minuten steht.

„Der TuS ist favorisiert, er steht nicht ohne Grund oben dabei. Die vergangenen Wochen waren bei uns eher negativ, nachdem wir am Anfang der Saison so gut gestartet sind“, ist Trompeter der Meinung. Der Start in die Begegnung sei daher entscheidend, um mit den Rot-Weißen mithalten zu können. Mit Alexander Schönherr fehlt dem Ruhrbogen ein wichtiger Rückraumspieler aufgrund seiner Roten Karte aus der Vorwoche.

Erlenbruch will sich überraschen lassen

Erlenbruch könne die Gegner dennoch nicht einschätzen. „Das Derby ist für mich erstmal ein Spiel wie jedes andere. Ich lasse mich überraschen“, sagte er. Sein Gegenüber Trompeter hat früher 14 Jahre lang beim TuS gespielt. „Es ist schön, dass das Derby das letzte Spiel im Jahr ist. Vielleicht geht man danach zusammen Glühwein trinken.“