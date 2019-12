TuS Hattingen III dominiert das Derby gegen den Ruhrbogen

Überraschend deutlich endete das Hattinger Derby in der Handball-Kreisliga. Der TuS Hattingen III setzte sich mit 38:26 gegen den Ruhrbogen Hattingen durch. Den Gastgebern gelang fast alles, dem Trompeter-Team so gut wie nichts.

TuS Hattingen III erspielt sich früh eine deutliche Führung

Clever und abgezockt, so präsentierte sich der TuS III, am Sonntagnachmittag. Gerade in der Anfangsphase nutzte die Mannschaft von Trainer Benjamin Erlenbruch ihre Chancen aus und führte so schon nach zehn Minuten mit 8:2.

Das Gäste-Team wirkt verunsichert und nervös

Maik Düerkop und sein TuS Hattingen III hatten gegen Ruhrbogen leichtes Spiel. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Der Ruhrbogen guckte nur verdutzt zu, machte selbst enorm viele Fehler und fand zu keinen Zeitpunkt ins Spiel. „Ich habe keine Erklärung für diese Leistung“, sagte Ruhrbogens Trainer Andreas Trompeter. „Für uns war das Spiel der absolute Tiefpunkt in der bisherigen Saison. Ich habe den Jungs gepredigt, wie man gegen den TuS spielen muss. Umgesetzt haben wir leider gar nichts davon.“

Gastgeber sind in allen Belangen überlegen

In den 60 Minuten fanden die Gäste kein Mittel gegen den treffsicheren TuS. „Dass wir am Ende so viele Tore erzielt haben, lag auch daran, dass Ruhrbogen lange Zeit mit offener Manndeckung gespielt hat“, sagte TuS-Coach Erlenbruch, der einmal mehr nur einen kleinen Kader zur Verfügung hatte. „Die Deckung konnten wir gut umspielen. Und wir standen selber sehr gut in der Abwehr. Viele Tore hat sich Ruhrbogen nicht herausgespielt.“

Derby-Verlierer gehen mit schlechtem Gefühl in die Weihnachtspause

Dieses Spiel wird den Verlierern wohl noch ein bisschen länger durch den Kopf spuken, denn bis sich Ruhrbogen rehabilitieren kann, dauert es noch ein bisschen. Nun steht erst einmal die Weihnachtspause an. Am 11. Januar geht es mit dem Heimspiel gegen Suderwich weiter.

Ruhrbogen-Coach Trompeter hat Redebedarf

„Wir müssen definitiv noch einmal über das Derby sprechen“, erklärte Trompeter. „Die Jungs können ja ganz anders spielen, deshalb müssen wir schnell den Kopf wieder frei bekommen. So ein Spiel darf uns kein zweites Mal passieren.“

TuS-Trainer Erlenbruch ist zufrieden mit seinem Team

Für den TuS Hattingen III ist der deutliche Derby-Sieg ein gelungener Abschluss eines erfolgreichen Jahres. Aktuell stehen die Hattinger auf Rang fünf und sind so das beste Kreisliga-Team der Stadt. „Der Tabellenplatz ist mir recht egal, aber die Ausbeute ist sehr gut, obwohl wir häufig nur mit einem kleinen Kader zu den Spielen reisen. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Leistungen“, so Erlenbruch.

TuS Hattingen III - Ruhrbogen 38:26

TuS: Drost, Monje; Schimm (8), Schuster (10/2), Peter (10), Pospiech, Seifert (1), Düerkop (1), Delgado (7), Stecken (1).

RBH: Stahl, Keinhorst; Mintrop, Katzenmeier, Engler, Schröder, Louis, P. van Dinther, Koch, Heinz.