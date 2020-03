Nach dem Tiefpunkt mit der 24:30-Niederlage beim abgeschlagenen Schlusslicht SG Linden-Dahlhausen und dem folgenden 22:27 beim FC Schalke 04 hat sich der TuS Hattingen II mit zwei eindrucksvollen Heimsiegen gegen den TuS Bommern II (23:20) und den seinerzeitigen Spitzenreiter HSC Haltern-Sythen II eindrucksvoll zurückgemeldet und sich zunächst einmal aller Abstiegssorgen entledigt. Den Aufwärtstrend wollen die TuSler am Samstag im Nachbarschaftsduell beim HSV Herbede unbedingt bestätigen. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Husemannhalle.

Dieses Unterfangen dürfte allerdings nicht ganz so einfach werden. Die Herbeder präsentieren sich in dieser Spielzeit als extrem heimstark. Bei nur einer Niederlage (25:33 gegen FC Erkenschwick) und einem Unentschieden (28:28 gegen DJK Westfalia Welper) hat das Team von Trainer Marko Weiß zu Hause schon sechs Begegnungen für sich entschieden.

Als kleine Extra-Motivation dürfte beim HSV die Tatsache hinzukommen, dass man den TuS Hattingen mit einem Sieg im Derby in der Tabelle überflügeln kann.

Hattinger mit Problemen bei Auswärtsspielen

Bei den Hattingern ist dagegen nicht zu übersehen, dass sie sich in den Auswärtsspielen extrem schwertun. Lediglich vier ihrer insgesamt neunzehn Punkte holte das Team von Trainer Jan Schiltz in fremden Hallen. In dieser Hinsicht gibt es also erheblichen Nachholbedarf. Dass Schiltz beim Training fast auf alle Rückraumspieler verzichten musste, spielt dem TuS dabei nicht gerade in die Karten.

„Es sind aktuell einige Spieler angeschlagen. Andere konnten beruflich bedingt nicht trainieren. Ich hoffe, dass die meisten am Samstag wieder zurückkommen“, sagte der Übungsleiter. Nils Johannes wird allerdings nicht dabei sein. Der Außenspieler hat sich im Verbandsligateam festgespielt.

Spiel beim Stammverein

Für Jan Schiltz ist die Partie bei seinem Stammverein natürlich eine ganz Besondere. Der TuS-Coach hat dort jahrelang verschiedene Mannschaften trainiert und ist dem Klub als Jugendvorstand nach wie vor eng verbunden.