TuS-Hattingen II wartet vergeblich auf den Gegner

Eine unschöne Überraschung erlebten die Volleyballerinnen des TuS Hattingen II. In der Bezirksklasse nahm die Mannschaft von Trainer Jürgen Kamps die Anreise umsonst auf sich, denn der Gegner, das Team aus Schwerte, trat am Sonntag zu der Begegnung, die in Schwelm hätte ausgetragen werden sollen, nicht an.

Besonders ärgerlich ist für die TuS-Reserve der Umstand, dass Schwerte schon wieder ohne jegliche Ankündigung und Information für den Ausrichter und den TuS Hattingen dem Spiel fern blieb. Das Spiel wurde mit 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) für den TuS Hattingen gewertet.

Nur die Gegner fehlten

„Wir standen mit elf Spielerinnen, zwei Trainern und Zuschauern aus Hattingen in der Halle, einzig die Gegnerinnen fehlten“, berichtet Jürgen Kamps, Trainer der TuS-Reserve.

„Der Ausrichter von Rote Erde Schwelm zeigte sich ebenfalls sehr verärgert, weil Schwerte in dieser Saison bereits vier Spiele durch Nichtantreten hat ausfallen lassen“, so Kamps, der sich erinnert, dass sein Klub bereits am 9. November durch das kommentarlose Fernbleiben des Schiedsgerichts aus Schwerte betroffen gewesen war.

„Zu diesem Spieltag war ebenfalls Rote Erde Schwelm vergeblich nach Niederwenigern angereist, denn sie sollten gegen Schwerte antreten. So ein Verhalten haben wir bisher im Spielbetrieb noch nicht erlebt“, sagte Kamps verärgert.

Hattingen jetzt mit 14 Punkten

Dadurch den kampflosen Sieg rangieren die Volleyballerinnen des TuS Hattingen jetzt mit 14 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Die Schwerter stehen punktlos auf dem letzten Rang. Tabellenführer ist weiter TVE Vogelsang III.