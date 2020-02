Hattingen. Die Reserve der Rot-Weißen hat auch gegen den die zweite Mannschaft der aufstrebenden Königsblauen verloren. Dem Trainer fehlte etwas am Spiel.

Die Bezirksligahandballer des TuS Hattingen haben beim FC Schalke 04 II 22:27 verloren. Die geplante Wiedergutmachung für die peinliche 24:30-Niederlage beim Schlusslicht SG Linden-Dahlhausen ist ausgeblieben. Die Hattinger fallen durch den doppelten Punktverlust in der Tabelle weiter zurück. Die Gefahrenzone ist nicht mehr fern.

Die Schalker feierten ihren vierten Sieg in Folge und sind nach überwundenen Startschwierigkeiten weiter auf dem Vormarsch. Nach einer torarmen ersten Halbzeit zogen die Königsblauen kurz nach dem Wiederanpfiff entscheidend davon. Der TuS war nicht in der Lage, noch einmal auf Schlagdistanz heranzukommen. „In der Endphase kehrte unser Kampfgeist noch einmal zurück. Damit konnten wir aber nicht die mangelhafte Chancenverwertung wettmachen. Die hat uns, vornehmlich in der ersten Halbzeit, das Genick gebrochen“, haderte Hattingens Trainer Jan Schiltz mit den zahlreich vergebenen Großchancen.

Trainer des TuS Hattingen kritisiert die Einstellung

Der Coach kritisierte, dass seine Spieler auswärts wieder einmal nicht gallig genug in die gegnerische Deckung gestoßen seien. Besonders vor der Pause wirkten die TuSler äußerst ungefährlich. Magere sieben Treffer verbuchte die Schiltz-Sieben in den ersten dreißig Minuten. Dass die Hattinger trotzdem noch nicht chancenlos zurücklagen, verdankten sie ihrem starken Torwart Lennart Lük. Für kurze Zeit kam dann sogar noch etwas Hoffnung auf. Nach dem 9:11 nahm das Spiel dann aber seinen Lauf. Schalke dominierte, und der TuS hatte lediglich seine Kampfkraft entgegen zu setzen.

Schiltz: „Natürlich fehlten auch in Schalke einige Spieler. Ausschlaggebend war allerdings, dass wir einige Totalausfälle zu verzeichnen hatten. Nun stehen wir vor dem Nachholspiel gegen den TuS Bommern II am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, Kreissporthalle) mächtig unter Druck.

So haben sie gespielt

FC Schalke 04 II – TuS Hattingen 27:22

„Spielfilm“: 4:0, 5:3, 11:7 (Hz.), 11:9, 17:12, 22:15, 26:19, 27:22

TuS: Lük, Frorath; Pemöller (1), Zaghow (8/3), Buchgeister, Gornik (1), Sebastian Cammann (5), Schäffer (1), Alda (1), Serndt (1), Schiller (4), Lorenz.