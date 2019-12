Hattingen. Die Reserve des TuS Hattingen hat sich in der Volleyball-Bezirksklasse 3:1 gegen TG RE Schwelm II. Die Harmonie stimmte am Ende immer mehr.

TuS Hattingen II steigert sich am Netz und holt drei Punkte

Vor dem Jahreswechsel hat die Reserve des TuS Hattingen noch einmal gewonnen, nachdem sie vor allem ihre Aufschläge trainiert hatte. Gegen die Reserve der TG RE Schwelm gab’s einen 3:1-Erfolg.

„Zwar sind wir mit einem Satzverlust eingestiegen, aber mit 23:25 war der Satz denkbar knapp. Auch im zweiten Satz mussten wir einem Rückstand hinterherlaufen, aber unser Spiel wurde immer sicherer. Es zeigt sich, dass wir zu lange brauchen, um uns auf die Gegnerinnen einzustellen“, sagte Trainer Jürgen Kamps.

Schwelm sichert den Block mit vorgezogener Sechs ab

Schwelm stand durch vorgezogene Sechs hinter dem Block sicher, war aber bei langen Bällen verwundbar. Felicitas Fischer stand in der Mitte sicher, Libera Sarah Quirbach an der Grundlinie und ahnte gegnerische Angriffe voraus. Im dritten Satz machte der TuS noch einen Schub, harmonierte gut am Netz, vor allem Mira Faßbender mit Katharina Stiller und Svea Mai. So versenkten sie die Bälle von Außen und diagonal.

Auch den vierten Satz sicherte sich der TuS recht ungefährdet und beendete damit die Partie, aus der er drei Punkte mitnimmt. Marleen Kost wurde am Ende für Laura Treger eingewechselt und hatte einige schöne Aktionen auf Außen.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen II – TG RE Schwelm II 3:1

Sätze: 23:25, 25:23, 25:18, 25:20.

TuS: Faßbender, Beinhauer, Stiller, Mai, Treger, Fischer, Kost, Lubonski, Funda, Prins, Quirbach.