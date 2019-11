TuS Hattingen II steht vor entscheidender Partie in Brechten

Hattingen. Vor dem Spiel gegen den Gastgeber TV Brechten II mit ausgeglichenem Punkteverhältnis fehlen einige Spieler und Hilfe gibt es diesmal nicht.

Der durch den klaren 33:25-Heimsieg gegen den TuS Dortmund-Wellinghofen 08 nach einer Serie von drei Spielen ohne Sieg wieder in die Spur geratene Handball-Bezirksligist TuS Hattingen II möchte an diesem Wochenende mit einem weiteren doppelten Punktgewinn den Aufwärtstrend bestätigen. Die Hattinger gastieren beim TV Brechten II. Das Spiel wird am Samstag um 17.15 Uhr in der Sporthalle Eving in Dortmund ausgetragen.