TuS Hattingen II gegen Riemke auch ohne Coach zuversichtlich

Hattingen. Bevor Hattingen und Riemke in der Verbandsliga gegeneinander spielen, treffen sich die Reserven. Beim TuS übernimmt Leo Schiller für ein Spiel.

Nach der unnötigen 26:28-Niederlage beim TV Brechten II will der TuS Hattingen II am Sonntagnachmittag in der Kreissporthalle (15.30 Uhr) durch einen Heimsieg gegen Teutonia Riemke II sein Punkteverhältnis wieder positiv gestalten. Die Hattinger, als Tabellenachter aktuell bei 9:9 Zählern, treffen mit der Zweitvertretung der Bochumer auf einen Tabellennachbarn (8:6 Punkte).

TuS-Trainer Jan Schiltz wird aus geschäftlichen Gründen nicht mit dabei sein. „Das stand schon bei meinem Amtsantritt fest. Leo Schiller wird gemeinsam mit Peter Nieland das Team betreuen und hoffentlich auch ohne mich punkten. Leo kennt den Gegner gut“, sagt der Übungsleiter.

Personallage bei den Hattingern ist angespannt

Schiltz musste bei den Trainingsstunden unter der Woche wieder einmal auf einige Spieler verzichten.

Max Schäfer (Rücken) und die beiden erkrankten Sebastian Cammann und Tim Pemöller fehlten. Zudem war der angeschlagene Leo Schiller nur bei einer Einheit dabei.

Schiltz: „Wenn die Spieler nicht trainieren können, bin ich immer skeptisch, ob sie dann im Ernstfall voll da sein können. Es wird Sonntag wohl höchstens, wenn überhaupt, zu Kurzeinsätzen kommen.“ Fehlen wird Torwart Jannis Jedhoff. Für ihn wurde Dominik Drost nominiert.

Philipp Zaghow, Victor Schönenborn und Luca Kuhnhenn kehren dagegen wohl zurück. Mit diesem starken Trio dürfte wesentlich mehr Stabilität in das Spiel der Hattinger kommen. Das ist aber auch nötig, denn der Gegner ist mindestens auf Augenhöhe anzusiedeln.

Von den letzten sechs Spielen hat Riemke nur einmal verloren. Und dann ist da noch die Frage, in welcher Formation die Bochumer in der Südstadt antreten.

„Riemke hat ja zwei Spiele weniger ausgetragen. Vielleicht ist der eine oder andere aus der Ersten freigespielt und mit dabei“, sagte Jan Schiltz. Die beiden ersten Mannschaften treffen im Anschluss aufeinander.