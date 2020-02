TuS Blankenstein strebt drei Punkte gegen Amac Spor an

Sechs Teams tummeln sich im Abstiegskampf der Bochumer Kreisliga A2, der TuS Blankenstein ist eines davon und belegt derzeit den vorletzten Platz. Um aus dem Keller herauszukommen, benötigt die Elf von Trainer Vladislav Dinges dringend Punkte. Sonntag geht es auf heimischem Platz gegen Amac Spor Dahlhausen (15 Uhr).

Vladislav Dinges, Trainer des TuS Blankenstein, nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

„Wir wollen und müssen gewinnen“, sagt Coach Dinges, der jetzt auch im Vorstand des Vereins sitzt. Die Bochumer sind aber sicher kein leichtes Los, immerhin kämpfen sie mit fünf anderen Teams um den Aufstieg in die Bezirksliga. „Wir spielen zu Hause und werden von Beginn an Druck machen“, so Dinges, der aber auf einige Stammkräfte verzichten muss.

Christoph Mrosewski hilft gegen den Tabellenfünften aus

Kevin Klink, Nick Serres, Menav Derin und Matthias Stracke fallen aus. Fraglich ist außerdem Stürmer Ömer Akkan. „Sollte Ömer ausfallen, wäre das schon sehr schade“, so Dinges, der dafür aber mit Cetin Aydin, Sevder Akkan und auch Christoph Mrosewski planen kann.