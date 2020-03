TuS Blankenstein setzt auf wiedergewonnene Zweikampfstärke

Mit dem 1:0-Erfolg gegen Spitzenteam Amac Spor Dahlhausen setzte der TuS Blankenstein ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A. Für die Mannschaft von Trainer Vladislav Dinges steht nun de nächste Topgegner auf dem Programm. Sonntag geht es zur DJK Ruhrtal Witten (15 Uhr).

„Wir werden es mit einem ähnlichen Rezept versuchen“, erklärt Coach Dinges. „Wir waren enorm Zweikampfstark und haben gemeinsam verteidigt. Das ist auch der Schlüssel gegen Ruhrtal.“ Zudem habe die Einstellung gestimmt, daran müsse nun angeknüpft werden.

Christoph Mrosewski ist nicht dabei

Auf einen der Leistungsträger vom Amac-Spiel muss Dinges ab sofort wieder verzichten. Christoph Mrosewski war nur für dieses eine Wochenende in der Heimat, ist nun aber wieder an seinem Studienort. Nick Serres ist berufsbedingt nicht dabei. Stürmer Ömer Akkan, der zuletzt fünf Minuten spielte, wird auch nicht im Kader stehen. „Er braucht jetzt mal eine längere Pause“, so Dinges.