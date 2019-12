TSG Sprockhövel verteidigt gegen Kaan-Marienborn nicht gut

Es wäre wichtig für die TSG Sprockhövel, den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu halten. Doch das verpasste die Baumhof-Elf, 1:3 verlor sie gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Trainer Andrius Balaika ärgerte sich über die Art und Weise, wie seine Mannschaft verteidigte.

„Uns fehlte in der ersten Halbzeit die körperliche Präsenz auf dem Platz, das war ganz schwach“, sagte Balaika. So produzierte die TSG statt Torchancen eher Ballverluste, die den Regionalliga-Absteiger zu gefährlichen Kontern einlud. Denn Kaan-Marienborn schaltete nach Ballgewinn blitzschnell um und spielte die Bälle dann hinter die weit aufgerückte Kette der Sprockhöveler. So fielen auch die ersten beiden Gegentore. „Wir verteidigen katastrophal und sind überrannt worden“, gab Balaika zu, der an der Abwehr arbeiten möchte.

Felix Casalino trifft nur einmal für Sprockhövel

Felix Casalino verpasste es, nach einem Zuspiel von Patrick Dytko zum Anschluss zu treffen, nachdem er in einer Eins-gegen-eins-Situation den Ball halbhoch schoss, der damit für den gegnerischen Torwart eine leichte Beute war. Nach dem Seitenwechsel machte er es nach gleicher Kombination allerdings besser, als ihn Dytko per Außenrist hinter die Kaan-Abwehr schickte, und traf. Zuvor hatten die Gegner allerdings mit ihrem ersten gefährlichen Angriff auf 3:0 erhöht.

„Wir wollten in der zweiten Halbzeit eine Trotzreaktion zeigen, das sah auch erstmal gut aus, bis die Gegner dann direkt wieder getroffen haben“, kommentierte Balaika das Geschehen auf dem Platz. Viele Schüsse der Sprockhöveler wurden dann vor oder im Strafraum von den Gegnern geblockt. „Wir waren engagiert, haben nicht aufgegeben, waren aber nicht zielstrebig genug“, kritisierte der TSG-Trainer. Er wünscht sich, dass seine Mannschaft noch mehr Aggressivität in die Zweikämpfe bringt, um als Sieger herauszugehen. Als die TSG am Ende alles nach vorne warf, hatten die Gegner per Konter eine Riesenchance, die Torhüter Azmir Alisic aber parierte.

So haben sie gespielt

Kaan-Marienborn – TSG Sprockhövel 3:1

Tore: 1:0 (20.), 2:0 (30.), 3:0 (49.), 3:1 Felix Casalino (52.).

TSG: Alisic, Sabah, Mourtala, Dytko, Casalino, Cosgun (59. Sahin), Sindermann, Hauser (72. Hauswerth), Bulut, Britscho (59. Gökmen), D’Hone.