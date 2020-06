TSG Sprockhövel: Patrick Rohde wird Trainer der U13

Sprockhövel. Der im Verein hoch angesehene Patrick Rohde greift wieder als Jugendtrainer in die Talentschmiede der TSG Sprockhövel ein – mit viel Erfahrung.

Die U13-Fußballjugend der TSG Sprockhövel bekommt zur neuen Saison einen neuen Trainer, der im Verein sehr bekannt ist und ein hohes Ansehen genießen darf: Patrick Rohde soll die jungen Talente im Baumhof formen.

Er war zuletzt als Jugendkoordinator im Bereich der Altersklassen U9 bis U12 aktiv und hat den Fußballkindergarten betreut. Rohde war früher selbst Spieler bei der TSG und schon früh im Jugendbereich engagiert, ehe er als Trainer in das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum wechselte.

Spieler unter Rohde zu Profis herangereift

Nach seiner Rückkehr zur TSG coachte er die U19 in der Bundesliga West und Westfalenliga. In seiner Zeit als Jugendtrainer in Sprockhövel und Bochum hat er unter anderem auch Talente wie Mirkan Aydin, Lukas Schmitz oder Lukas Klostermann mit zu späteren Profis geformt, wie die TSG erinnert.