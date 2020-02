TSG Sprockhövel II unterliegt Spitzenreiter Herdecke-Ende

In einer engen Begegnung ohne die großen Torraumszenen war es für die Sprockhöveler am Ende der eigene Spieler, der die Entscheidung im Topspiel für den FC Herdecke-Ende brachte, obwohl die zweite Mannschaft der TSG Sprockhövel in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft auf dem Feld war. Doch sie unterlag schließlich unglücklich mit 0:1.

Der eingewechselte Marc Wiederholz traf per Kopf ins eigene Tor. „Es war ein Spiel, in dem man das Gefühl hatte, dass der nächste Fehler einer Mannschaft die Entscheidung bringt und so war es dann leider auch“, sagte Co-Trainer Christian Kalina.

TSG Sprockhövel II - FC Herdecke-Ende 0:1

Tor: 0:1 Marc Wiederholz (Eigentor, 78.)

TSG: Von Hagen, Schulz, Bah (86. Vogel), Meier (82. Brüning), R. Meister, A. Meister, Hupp, Kadur, Kötter (72. Stambor), Asanoski (65. Wiederholz), Kalina.