TSG Sprockhövel II hat mit Gevelsberg eine Rechnung offen

Die TSG Sprockhövel II hat Lust auf die nächsten Punkte und der Gegner gibt dem Team von Trainer Kevin Busch noch einmal einen Motivationsschub. Die Blauen treffen Sonntag nämlich auf den FSV Gevelsberg II (14.30 Uhr) und die Gäste fügten der TSG in der vergangenen Saison die höchste Pleite zu.

Hohe Niederlage beim letzten Aufeinandertreffen

1:5 verloren die Sprockhöveler in der Endphase der vergangenen Spielzeit und verbauten sich so eine bessere Endplatzierung. „Wir haben da auf jeden Fall noch eine Rechnung offen“, sagt Co-Trainer Christian Kalina, der Kevin Busch für ein Spiel an der Seitenlinie vertritt. „Die Trainingswoche war richtig gut und das ist ja schon immer ein Indikator für eine gute Leistung am Sonntag.“ Einzig ausfallen wird bei der TSG wohl Lukas Meier.