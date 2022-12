TSG Sprockhövel gewinnt trotz der üblen Abschlussquote

Hattingen/Sprockhövel. In der Kreisliga legt der Ruhrbogen gut nach. Auch der TuS Hattingen III jubelt. Die TSG Sprockhövel siegt, findet aber einen doppelten Makel.

Drei Spiele, zwei Siege, eine Niederlage. Das ist die Bilanz der Hattinger Handball-Mannschaften in der Kreisliga.

Die DJK Westfalia Welper II musste sich dem HC Westfalia Herne II wie erwartet klar mit 24:35 (10:16 zur Pause) geschlagen geben und steht mit 4:16-Punkten auf Rang 14 von 16. Lediglich bis zur 18. Minute blieb es eng, dann zogen die Tabellenführer aus Herne uneinholbar auf und davon.

Besser machten es der Handball Ruhrbogen und der TuS Hattingen III. Die TuSler setzten sich mit 35:25 (17:15) gegen Westfalia Scherlebeck durch und bewiesen dabei eindeutig die längere Luft in der zweiten Hälfte. Der Ruhrbogen konnte beim VfL Gladbeck III an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen und gewann mit 26:21. Den Grundstein zum Sieg legte er in der ersten Hälfte, nach der er 15:8 führte.

Am kommenden Wochenende tritt der TuS Hattingen III beim DSC Wanne-Eickel an (Sonntag, 11.15 Uhr). Der Ruhrbogen und die DJK Westfalia Welper II treffen im direkten Duell aufeinander (Samstag 19 Uhr).

Kreisklasse Frauen: Tabellenführerinnen des HSC Welper schauen zu

Die Tabellenführerinnen des HSC Welper hatte spielfrei. Die TSG Sprockhövel sicherte sich einen klaren 36:17-Erfolg (19:10 zur Pause) über das Schlusslicht CVJM Gelsenkirchen-City und liegt mit 6:6-Punkten auf dem vierten Rang.

Kreisklasse Herren: TSG setzt Westfalia Scherlebeck II gut unter Druck

Das Ergebnis täuscht ein wenig. Denn so knapp, wie es der Stand von 29:27 für die TSG Sprockhövel bei Westfalia Scherlebeck II vermuten lässt, war es nun wirklich nicht. Schon zur Pause führten die Gäste mit 16:12, zwischendurch zogen sie sogar bis auf 29:21 davon. Die letzten fünf Minuten konnte die TSG somit ausklingen lassen und sich mental schon einmal auf die nun folgende Pause vorbereiten.

„Wir hatten einen vollen Kader. Deshalb wollten wir von Beginn an schnell nach vorne spielen und die Gegner so unter Druck setzen. Das haben wir auch gut hinbekommen, allerdings war unsere Abschlussquote miserabel. Wir haben bestimmt zehn freie Bälle vergeben in der ersten Hälfte“, so TSG-Spielertrainer Felix Schuppert. Im zweiten Spielabschnitt lief das dann deutlich besser, „bis wir in den letzten zehn Minuten das Torewerfen wieder komplett eingestellt haben und knapp, aber aus meiner Sicht verdient gewonnen haben“, so Schuppert. Die TSG liegt nun mit 8:6-Punkten auf dem vierten Rang.

In der 4. Kreisklasse gelang der DJK Westfalia Welper III mit einem 20:17 (13:9 zur Pause) bei Elmar Herne der zweite Sieg m zweiten Spiel.

