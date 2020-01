TSG Sprockhövel gewinnt mit 2:1 gegen Cronenberger SC

Die Fußballer der TSG Sprockhövel haben in ihrem zweiten Testspiel in diesem Jahr den ersten Sieg eingefahren. Die in der Oberliga spielende Mannschaft von Trainer Andrius Balaika gewann auf heimischem Platz gegen den Liga-Konkurrenten Cronenberger SC mit 2:1 (1:1).

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und das Spiel dominiert“, fand TSG-Coach Balaika, dessen Mannschaft allerdings zunächst in Rückstand geriet (20. Minute). „Das war das einzige Manko in den ersten 45 Minute. Wir hatten fünf, sechs Großchancen. Wenn wir nach zehn Minuten 2:0 führen, dann hätte sich auch keiner beschweren können. Stattdessen kassieren wir dieses blöde Gegentor“, ärgerte sich Balaika.

Cosgan trifft zum 1:1

Das erste Tor der Gastgeber fiel dann aber auch, undzwar in der 29. Minuten durch Kaan Cosgan. Mit dem 1:1-Unentschieden ging es dann auch in die Pause.

Der zweite Durchgang gestaltete sich etwas zerfahren, „trotzdem waren wir immer noch die bessere, aktivere Mannschaft“, meinte der TSG-Coach, dessen Mannschaft sich dann auch mit dem zweiten Tor belohnte. Alperen Sahin luchste dem herausgelaufenen Cronenberger Keeper den Ball ab, konnte frei aufs Tor zulaufen und zum 2:1 einschieben (71.).

Trotz des unnötigen Gegentreffers ist der TSG-Trainer mit dem Testspiel zufrieden: „Die Kugel lief gut. Bei uns läuft alles nach Plan und wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit, bis es wieder ernst wird.“