TSG Sprockhövel: A-Jugend will sich im Pokal weiter steigern

Sprockhövel. In der zweiten Runde des Westfalenpokals trifft die Mannschaft von Patrick Knieps auf die SpVgg. Vreden. Der Trainer will kein Risiko eingehen.

Die Formkurve der A-Jugend der TSG Sprockhövel zeigt nach oben. Am vergangenen Wochenende holte die Elf von Trainer Patrick Knieps drei wichtige Punkte in der Westfalenliga und beim Testspiel am Mittwochabend siegte die TSG 3:1 gegen den FC Kray. Im Westfalenpokal wollen die Blauen nun den nächsten Schritt gehen. Gegner ist die SpVgg. Vreden (So., 11 Uhr).

Die Reise der TSG-U19 geht am Sonntag bis an die niederländische Grenze. „So lange Anfahrten sind wir ja fast schon gewohnt. Das war gegen Rödinghausen zuletzt ja genauso. Das macht uns nichts aus“, erklärt Patrick Knieps.

Keine großen Veränderungen bei der TSG Sprockhövel

Viele taktische oder personelle Änderungen wird es in der zweiten Runde des Westfalenpokals bei der TSG wohl nicht geben. „Ich habe mindestens 15 Spieler, die ich bedenkenlos aufstellen kann. Die Qualität ist hoch, aber wir werden nichts ausprobieren. Wir wollen unbedingt weiterkommen“, sagt Knieps.