In drei von vier Endspielen des Jugendkreispokals Hagen stehen Mannschaften der TSG Sprockhövel. Neben der A-Jugend haben sich auch die B- und C-Junioren für ihre Finalspiele qualifiziert. Nur beim Endspiel der Mädchen gibt es keine Sprockhöveler Beteiligung.

Die Ausgangslagen der TSG-Teams könnten am Samstag in Obersprockhövel allerdings kaum unterschiedlicher sein. Die B-Junioren von Trainer Robert Wasilewski sind gegen den A-Kreisligisten JSG SuS Volmarstein/TuS Esborn (15 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena) klar in der Favoritenrolle. Gleich drei Ligen trennen die Teams.

„Auf die leichte Schulter dürfen wir dieses Spiel aber nicht nehmen, sonst erleben wir eine böse Überraschung“, erklärt Sprockhövels Trainer Wasilewski. Der erfahrenen Coach will die Partie auch nutzen, um sich auf das nächste Liga-Spiel vorzubereiten.

Eine personelle Rotation, wie beim Halbfinalspiel, als die TSG Gegner Berchum/Garenfeld mit 9:0 vom Feld fegte, wird es diesmal nicht geben. „Ein, zwei oder drei Änderungen werde ich in der Startformation vornehmen, mehr aber sicherlich nicht. Es ist unser Ziel, diesen Wettbewerb zu gewinnen.“

Schwere Aufgabe für C-Junioren

Dieses Ziel verfolgt auch die C-Jugend der TSG Sprockhövel , doch ist das Team von Trainer Fabien Henning in einer anderen Position als die eigene B-Jugend. Der Gegner spielt nicht drei Klassen tiefer, sondern eine Liga höher. Die TSG trifft nämlich auf den Landesligisten SpVg. Hagen 11 (13 Uhr). „Die Hagener haben mit Luca Madarevic einen ganz gefährlichen Stürmer, der die Torschützenliste der Landesliga anführt“, sagt Henning.

„Auf den müssen wir sicherlich aufpassen.“ Zu sehr wollen sich die Blauen aber nicht am Gegner orientieren, von ihrem eigenen Spielstil, schon früh zu pressen und das Spiel in die eigene Hand zu nehmen, werden sie wohl kaum abrücken.

„Ich habe gar nicht die Spieler dafür, um sich einfach nur hinten zu verbarrikadieren“, erklärt der TSG-Coach. „Es gilt, wenig Fehler zu machen und dann zuzuschlagen“, so Henning, der bis auf wenige Ausnahmen seinen kompletten Kader zur Verfügung hat.

B-Juniorinnen machen den Anfang

Das erste Finale des Tages bestreiten die B-Juniorinnen des Kreises Hagen. Gegenüber stehen sich der SV Hohenlimburg und der FFC Ennepetal. Anstoß der Partie ist um 11 Uhr. Als ungeschlagener Tabellenzweite der Bezirksliga ist Hohenlimburg gegen die Ennepetalerinnen, die in der Kreisliga A aktiv sind, favorisiert.