Tritthart-Team will dieses Mal gegen PSV Bochum überzeugen

Den Anschluss an die Tabellenspitze in der Landesliga wollen die Volleyballer des TuS Hattingen halten. Das TuS-Trainerduo Melanie und Martin Tritthart empfängt mit seinem Team am Samstag den PSV Bochum in der Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Alt-Blankenstein. Los geht’s um 15 Uhr.

Während die Hattinger derzeit mit 15 Punkten auf dem dritten Platz stehen, konnten die Bochumer bisher nur zehn Punkte einfahren (Platz sechs). Die Gastgeber des TuS gehen entsprechend als Favorit in die Partie. „Dem würde ich nicht widersprechen“, sagt auch Martin Tritthart, obwohl er weiß, das der PSV gegen den TuS immer besonders kämpferisch ans Werk geht.

Hinspiel nur knapp gewonnen

„Das Hinspiel war auch eine knappe Angelegenheit“, erinnert sich Martin Tritthart. Seine Mannschaft, die sich zum Beginn der Saison noch nicht so ganz gefunden hatte, musste gegen die gut aufgelegten Bochumer richtig kämpfen und auch über die volle Distanz gehen. „Wir haben dann am Ende mit 3:2 gewonnen. Auch dank einer Aufschlagserie von Philipp Sotzek“, so Tritthart. „Wir haben da aber einen Punkt liegengelassen. Das soll uns jetzt nicht wieder passieren.“

Weitere personelle Ausfälle muss der TuS indes nicht verzeichnen. Fehlen wird aber weiterhin Mittelangreifer Phil Tritthart, der derzeit eine schwere Knieverletzung auskuriert.