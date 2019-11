Zwar nicht ganz so glatt wie in der vergangenen Woche, aber dennoch ziemlich erfolgreich lief die Landesliga-Partie der Volleyballer des TuS Hattingen. Mit 3:1 (24:26, 25:18, 25:16, 25:13) bezwang das Team um das Trainergespann Melanie und Martin Tritthart die Solingen Volleys III.

In heimischer Halle ging das Tritthart-Team mit einigen Startschwierigkeiten in die Begegnung. Grund waren Abstimmungsschwierigkeiten der Hattinger. Die Gäste kamen indes über diagonale Angriffe über die Außenposition immer wieder zu Punkten. „Unser Block stand noch nicht so richtig“, sagte Mathias Komp, Teamsprecher der Hattinger, nach der Partie.

Das Trainer-Duo stellte um. Der Block agierte jetzt mittiger. Die Gastgeber kamen zwar noch einmal auf 22:22 heran. Am Satzende hieß es jedoch 26:24 für die Gäste.

Block stand besser

Im zweiten Durchgang lief es dann besser für das Tritthart-Team. Der Block stand besser, die Angriffe fanden ihr Ziel. „Es lief zwar nicht ganz so rund, wie in der vergangenen Woche, aber doch ziemlich gut“, so Komp. Zugute kam den Hausherren zum einen der vergleichsweise große Kader, der dem Trainerduo das Durchwechseln ermöglichte, zum andere die zahlreiche Unterstützung der heimischen Zuschauer. „Die Stimmung ist bei uns fast immer sehr gut“, betonte Komp. „Das ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor.“

Nach einem guten zweiten Durchgang schafften die Hattinger mit 25:18 den Satzausgleich. Mit ordentlich Selbstvertrauen ging es in die folgenden Sätze, in denen die Gäste kein probates Mittel mehr fanden, die Gastgeber aus dem Rhythmus zu bringen. Bis auf kurze Phasen der Unkonzentriertheit spielten die Hattinger ihren Stiefel herunter . Schnell hieß es also 25:16 und damit 2:1 für den TuS, der auch im vierten Satz nichts mehr anbrennen ließ. 25:13 und 3:1 stand es am Ende.

„Da war schon viel Gutes dabei. Die Annahme hat sich wirklich stabilisiert. Der Angriff läuft immer runder. Die älteren und die jüngeren Spieler agieren immer besser zusammen. Ein bisschen muss sich noch die Blockabwehr stabilisieren“, resümierte Komp nach dem Duell.

Auf Platz vier vorgeschoben

Durch den Sieg schoben sich die Hattinger auf den vierten Tabellenplatz vor. „Wir sind voll im Soll. Wenn wir auch noch das nächste Spiel gewinnen sollten, dann sind wir richtig gut dabei“, glaubt er. Bis dahin kann das Tritthart-Team noch an der ein oder anderen Kleinigkeit feilen. Die Begegnung mit der SG Vogelsang-Berchum ist erst für den 7. Dezember angesetzt.

TuS Hattingen – SolingenVolleys III 3:1

Sätze 24:26, 25:18, 25:16, 25:13

TuS: Dormann, Mack, Sotzek, Siebelhoff, Tritthart, Wochnik, Haarmann, Koch, Göbel, Komp