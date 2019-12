Hattingen. Am Donnerstagabend empfängt die Elf von Trainer Stefan Kronen zum vorgezogenen Meisterschaftsspiel den FSV Kettwig. Es gibt einen Vorteil.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SuS Niederbonsfeld möchte gegen Kettwig guten Abschluss

Die Kreisliga-Elf des SuS Niederbonsfeld hat am Donnerstagabend ihr letztes Meisterschaftsspiel in diesem Jahr. Der FSV Kettwig spielt ab 19.45 Uhr in der Deilbach-Arena beim SuS vor.

Fußball Kreisliga A SuS Niederbonsfeld trifft gegen Spitzenreiter nur einmal Trainer Stefan Kronen möchte einen guten Jahresabschluss, wenn es geht. „Wir haben zuletzt besser gespielt, als es die Punkte in der Tabelle aussagen“, findet er. Die Kettwiger bezeichnet Kronen als eine Wundertüte. „Sie wollten eigentlich aufsteigen, sind jetzt aber auch etwas hinten dran“, sagt er zum Tabellendritten. Niederbonsfeld könnte von kleinem Platz profitieren An guten Tagen könne seine Elf den Gegner schlagen. „Die Frage ist, ob wir einen guten Tag haben“, so der Trainer, der den kleinen Platz an der Kohlenstraße als Vorteil sieht, da Kettwig einen größeren gewohnt sei. Nachrichten Hier gibt es mehr Sportartikel aus Hattingen und Sprockhövel Fehlen werden drei Stützen: Frederik Albers (beruflich) sowie die beiden Verletzten Felix Hoffmann und Philipp Lindemann. Dafür ist Guido Amade wieder im Kader, hat allerdings nach beruflicher Abwesenheit Trainingsrückstand. 13 Spieler stehen zur Verfügung, zur Not spielt Co-Trainer Stefan Cziesla wieder mit.