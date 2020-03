Hattingen. Die Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld empfangen den TSV Fortuna Wuppertal und können sich an die vergangenen Begegnungen noch gut erinnern.

An die vergangenen Partien gegen den TSV Fortuna Wuppertal können sich die Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld noch gut erinnern. Besonders hoch her ging es im Niederrheinpokal. Die Begegnung wurde erst im Elfmeterschießen zugunsten des SuS entschieden und dauerte wegen einer Verletzung rund drei Stunden. Auch das Hinspiel der beiden Klubs beim TSV endete mit einem Remis: 3:3 hieß es am Ende.

Dass die Landesliga-Partie am Sonntag, 13 Uhr, ebenfalls eine ziemlich knappe Angelegenheit werden wird, davon ist auszugehen. „Ich erwarte da wieder einen heißen Tanz“, sagt Trainer Arend Teitscheid. Denn auch in der Tabelle trennen gerade einmal zwei Punkte und zwei Plätze den SuS vom TSV.

Unglücklich den Ausgleich kassiert

„Im Hinspiel haben wir etwas unglücklich den Ausgleich kassiert“, erinnert sich Teitscheid, der einen aggressiv auftretenden Gegner erwartet, der schnelle Stürmerinnen in seinen Reihen hat. „Und wir wackeln in dieser Saison doch etwas in der Abwehr“, weiß der SuS-Coach, dessen Team auch zu Beginn einer Partie oft Unsicherheiten zeigt. „Da sind wir zu unsortiert. Das müssen wir dringend abstellen.“

Klar, dass die Niederbonsfelderinnen als aktueller Tabellenvierter einen Sieg auf heimischem Grund gegen den Verfolger einfahren wollen. Drei Punkte wären für das Team von Arend Teitscheid wichtig, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren.